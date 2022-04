Fostul deputat PDL de Galați Mihail Boldea – devenit celebru după ce a fugit în Kenya imediat ce a fost lăsat fără imunitate – se folosea de firme „fantomă” în activitatea infracțională prin care a țepuit 3 ministere. Înalta Curte a audiat doi martori care au povestit cum Boldea i-a păcălit să le dea actele firmei, s-a folosit de ei, apoi i-a pus să mintă.

George Ciolacu și Costică Popa sunt din Galați, primul fiind nepotul celui de-al doilea. Voiau să capete și ei niște fonduri europene, așa că au înființat o firmă de „vulcanizare și spălătorie auto mobilă”.

Cei doi „antreprenori” s-au gândit să aleagă sediul societății într-o localitate defavorizată, Pechea, pentru a-i convinge mai ușor pe cei de la Bruxelles să le dea banii. Unul dintre ei s-a apucat chiar de cursuri de management, să-și intre în rol. Timp avea, deoarece nu muncea nicăieri. N-au reușit, așa că au rămas „în drum” cu spălătoria mobilă. Așa i-a găsit Mihail Boldea și asociatul lui, Mircea Bivol. Și au început problemele.

„Nu am avut nicio activitate, așa că domnul Boldea ne-a propus să îi vindem societatea. Domnul Boldea l-a desemnat pe domnul Bivol să meargă la notar. În tot acest timp, actele erau la domnul Boldea. La notar i s-a mai cerut un înscris și a rămas că domnul Bivol să se ocupe de acel act. Toate actele au rămas la Boldea, cele constitutive și cele contabile. Ne-am prezentat la Garda Financiară împreună cu domnul Boldea Mihail, întrucât au început să vină pe adresa societății hârtii cu penalizări de la ANAF, deoarece se înregistrase activitate. Eu și nepotul meu am declarat că nu am desfășurat nicio activitate și nu știam motivul pentru care curgeau penalitățile. Atunci, domnul Boldea mi-a solicitat să spun că actele au fost furate. Nu putea să justifice ceea ce făcuse și nu avea acte contabile. Noi, personal, nu am formulat nicio plângere pt furtul actelor”, a declarat Costică Popa.

Nepotul acestuia a fost audiat și el în legătură cu episodul de la Garda Financiară, în care Mihail Boldea le-a cerut să mintă.

„Da, am fost cu domnul Boldea și cu încă vreo trei băieți la Garda Financiară. Domnul Boldea și funcționarul ANAF mi-au spus să susțin că acele trei-patru facturi au fost emise de societatea mea către Arabesque, o firma de construcții. Mi s-a solicitat să declar că există acea factură și suma cuprinsă în ea. Domnul Boldea mi-a solicitat să declar că actele (firmei – n.r.) au fost furate dintr-o mașină”, a declarat George Ciolacu.

Procuror: L-ați întrebat pe Boldea Mihail de ce trebuie să declarați că actele au fost furate?

Martor: Nu îmi aduc aminte să îl fi întrebat pe Mihail Boldea cu acea ocazie care e motivul pentru care trebuia să declar că actele contabile ar fi fost sustrase.

Procuror: Dar dacă știați că e neadevărat, de ce ați declarat asta?

Martor: Eu am crezut că chiar așa s-a întâmplat!

Procuror: Dar nu este real acest aspect.

Martor: Nu…

Decizia Curții de Apel București

Fostul deputat PDL Mihail Boldea și fratele său, fostul șef al DSP Galați, dr. Valentin Boldea, au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat și înşelăciune după ce au țepuit 3 ministere.

Iată principalele extrase din minuta Curții de Apel București în ceea ce-l privește pe Mihail Boldea, decizie pronunțată pe data de 27 ianuarie 2020:

Condamnă pe inculpatul Boldea Mihail la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracțional organizat

Condamnă pe inculpatul Boldea Mihail la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală în formă continuată

Achită pe inculpatul Boldea Mihail pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la complicitate la abuz în serviciu în formă continuată întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Achită pe inculpatul Boldea Mihail pentru săvârşirea infracţiunii de participație improprie la evaziune fiscală în formă continuată (…) întrucât fapta nu există.

Contopeşte pedepsele de mai sus, inculpatul Boldea Mihail urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare în regim de detenţie şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor (…) de a ocupa o funcţie implicând exercițiul autorităţii de stat, după executarea pedepsei principale rezultante.

Interzice inculpatului exercitarea drepturilor (…): de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice și dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale rezultante.

În schimb, judecătorii l-au achitat pe fratele deputatului, Valentin Boldea.

În prezent, Mihail Boldea este în pușcărie, după ce a fost condamnat definitiv, într-un alt dosar, la 7 ani cu executare pentru înșelăciuni imobiliare.

Acuzațiile procurorilor în dosarul lui Mihail Boldea

Mihail Boldea a fost trimis în judecată în patru dosare. În prezentul dosar, anchetatorii susţin că Mihail Boldea cerea bani de la Ministerul Educaţiei pentru sisteme de supraveghere, geamuri termopan sau centrale termice. Banii veneau la Inspectoratul Şcolar, cu „dedicaţie” pentru fiecare şcoală în parte.

Astfel, fostul deputat i-a ajutat pe George Hristu, în calitatea lui de administrator al SC Geco Clean SRL, şi pe George Roşu, în calitate de administrator al SC Red Office Clean SRL, să îi determine pe directorii unităţilor de învăţământ menţionate mai sus ca, în calitatea lor de funcţionari publici şi în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, fără vinovăţie, să-şi îndeplinească în mod defectuos obligaţiile de serviciu, cu ocazia încheierii şi derulării a 19 contracte de reabilitare.

Concret, Mihail Boldea sau apropiaţii săi mergeau la şcoli şi prezentau mai multe oferte, unele fiind fictive, iar restul aparţinând firmelor controlate de ei. Astfel, directorii de şcoli alegeau cea mai mică ofertă şi încheiau contractele. Firmele controlate de membrii grupului infracţional subcontractau ulterior lucrările la preţuri mult mai mici decât valoarea trecută în contract. Apoi, pentru a acoperi diferenţa de bani, prezentau diferite facturi fictive.

Dintre toate unităţile de învăţământ enumerate, cea mai mare sumă de bani a fost alocată pentru Şcoala Gimnazială Nr. 42 „Sf. Împăraţi”. La această unitate de învăţământ au ajuns, teoretic, 150.000 de lei, bani care se regăsesc însă doar în facturi, lucrările fiind mult mai ieftine.

Suma trebuia atribuită abia după o licitaţie publică, dar, conform declaraţiilor directoarei unităţii de învăţământ, Mihail Boldea a fost cel care a propus ca banii să fie defalcaţi pe două lucrări distincte. În acest mod nu mai era nevoie de licitaţie publică. Astfel, au fost emise două facturi, una de 74.787,79 de lei pentru sistemul de supraveghere video, şi cealaltă de 74.763,07 de lei pentru tâmplăria PVC şi diferite reparaţii.

„Rețeta” lui Boldea la reabilitarea școlilor, aplicată cu succes și în spitale

Pe lângă unităţile de învăţământ, afacerile ilegale ale grupului infracţional au vizat şi Direcţia de Sănătate Publică, condusă la acel moment de Valentin Boldea, fratele fostului deputat.

În urma anchetei, procurorii DIICOT susţin că, în 2011, Valentin Boldea, ajutat de Andrei Mădălin Petrea, administrator al SC Blue Office Clean SRL, şi-a îndeplinit defectuos obligaţiile de serviciu la încheierea a două contracte de reabilitare a unor unităţi sanitare aflate în subordinea DSP.

Pentru a-l ajuta pe Valentin Boldea, se pare că Mădălin Andrei Petrea fusese instigat chiar de Mihail Boldea şi de Mircea Bivol.

Şi în cazul reabilitărilor unităţilor sanitare a fost folosită aceeaşi metodă ca la şcoli, respectiv creşterea artificială a cheltuielilor, cauzând astfel Ministerului Sănătăţii un prejudiciu de 82.800 de lei. Acestea sunt motivele pentru care Valentin Boldea a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

În acelaşi dosar este judecată şi Raluca Lucia Dobrea, care este acuzată de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Aceasta era persoana care îi ajuta pe ceilalţi membri ai grupării să înregistreze în contabilitate operaţiuni comerciale nereale aferente unor relaţii comerciale fictive.

