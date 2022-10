Mihail Boldea – fostul deputat PDL care a devenit cunoscut după ce a fugit de justiția română în Kenya, apoi nu mai știa cum să se întoarcă – cere judecătorilor de la Înalta Curte să-i anuleze pedeapsa de 7 ani de pușcărie în dosarul înșelăciunilor imobiliare din Galați.

Prezent prin videoconferință pentru termenul de marți, 4 octombrie, Mihail Boldea și-a susținut în fața Înaltei Curți recursul în casație formulat împotriva deciziei de condamnare din data de 29 decembrie 2020.

Pentru a fi sigur că va avea mai multe șanse de izbândă în exercitarea acestei căi extraordinare de atac, Boldea și-a tras toate „gloanțele”: vrea rejudecarea pentru unele capete de acuzare, achitarea pentru altele și, dacă nu se poate, măcar reducerea pedepselor, că a făcut denunț.

Acesta este dosarul în care Mihail Boldea a fost condamnat pentru infracțiuni comise pe vremea în care era avocat (fraude imobiliare), acesta având un alt dosar pe rolul ICCJ, în apel, pentru infracțiuni în timpul mandatului de deputat PDL.

Cu această precizare, este necesar să reamintim că pedeapsa de care Mihail Boldea vrea să scape este pentru modalitatea în care acesta a pus mâna pe mai multe imobile din Galați folosindu-se de acte false.

Motivele invocate de Boldea în recursul în casație

În prezent, Mihail Boldea susține că infracțiunile de înşelăciune reținute în sarcina sa de procurori, apoi confirmate de judecători, nu sunt fapte prevăzute de legea penală – motiv pentru care cere achitarea.

Avocatul lui Boldea a explicat în fața instanței că „nu sunt întrunite condițiile de tipicitate prevăzute de legea penală”.

Pentru cele de instigare la fals și instigare la mărturie mincinoasă, Mihail Boldea solicită în recursul în casație trimiterea cauzei spre rejudecare. În subsidiar, adică în cazul în care magistrații îi resping solicitarea, fostul deputat cere achitarea.

Fostul deputat mai arată la finalul recursului în casație că s-ar mulțumi și cu o reducere a pedepsei la jumătate, conform prevederilor art. 19 din Lege 682/2002 care prevede următoarele:

„Persoana care are calitatea de martor (…) şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.

Cum a încercat Mihail Boldea să-i înduplece pe judecători

În ultimul cuvânt, Mihail Boldea a declarat:

„Vă rog să îmi îngăduiți să punctez. Primul motiv de recurs e legat de tipicitate: m-am referit la neîndeplinirea criteriilor obiective cerute de lege pentru existența infracțiunilor. Cu privire la înşelăciune, toate contractele au fost constatate ca fiind legal întocmite, atât de instanța de fond, cât și în apel. Pentru anumite imobile instanța de fond a respins pretențiile civile și a constatat că nu există pagube, dar pentru un imobil reține că – deși contractul a fost legal – există prejudiciu și infracțiunea de înşelăciune. Deci, instanța transformă o infracțiune de prejudiciu într-una de pericol! Eu am fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru o tranzacție cu Costel Costandache, care nici măcar nu e în dosar! Pentru favorizarea făptuitorului se încalcă principiul non bis in idem (n.r. – este interzisă pedepsirea de două ori pentru aceeași faptă). Pentru infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, avem sold negativ la prejudiciu, dacă stăm să facem calculul aritmetic. Mi se reține că am cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, iar pretențiile au fost de 1.300.000 de euro. Am avut în dosar instigare la persoane necunoscute, instigare la persoane decedate, au venit oameni în instanță și au spus că nu mă cunosc! În plus, consider că pedeapsa e în afara limitelor prevăzute de lege”, a declarat Mihail Boldea în ultimul cuvânt.

Condamnarea definitivă a ICCJ și acuzațiile anchetatorilor DIICOT

Pe data de 29 decembrie 2020, fostul deputat PDL în legislatura 2008 - 2012, Mihail Boldea, s-a ales cu 5 ani de închisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat, 6 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în forma continuata, 1 an de închisoare pentru favorizarea făptuitorului și 3 ani de închisoare pentru complicitate la spălare de bani.

Instanta a contopit aceste pedepse și a stabilit ca Mihail Boldea să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani de închisoare, pe care a sporit-o cu un an de închisoare, dispunând ca în final acesta sa execute 7 ani în spatele gratiilor.

„Membrii grupării identificau terenuri și imobile situate în zone centrale ale municipiului Galați, proprietatea Consiliului Local Galați sau a unor persoane fizice, o parte din imobile fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în cauze penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului. În acest scop, inculpații au utilizat hotărâri judecătorești falsificate sau pronunțate în baza unor acte false, respectiv hotărâri arbitrale, pronunțate în fals. Membrii grupării înstrăinau ulterior imobilele către terțe persoane, cumpărători de bună credință, modalitate în care obțineau beneficii financiare substanțiale”, au precizat procurorii DIICOT.

Mihail Boldea a mai fost condamnat definitiv, în iulie 2020, de ICCJ, la 3 ani închisoare cu suspendare pentru spălare de bani în Dosarul Aviasan, în legătură cu obținerea frauduloasă a unui teren de 39 de hectare, prejudiciul calculat de DNA în acest caz fiind de 21 milioane de euro.