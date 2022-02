Boldea e adus marti in Romania

Deputatul Mihail Boldea a ajuns marti dimineata la Amsterdam, urmand sa soseasca in Romania in jurul orei 13.00, cu o cursa ce va ateriza pe Aeroportul Henri Coanda.

Informatiile au fost oferite de avocatul lui Boldea postului TVR Info.

Intr-un comunicat remis presei de DIICOT se precizeaza: "Urmare a demersurilor autoritatilor judiciare nationale, precum si a altor institutii cu responsabilitati si cu sprijinul autoritatilor din mai multe state, s-a procedat la punerea in executare a mandatului de arestare preventiva, emis la data de 22 martie 2012, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe numele inculpatului Boldea Mihail.

Inculpatul Boldea Mihail urmeaza a fi adus in tara in cursul zilei de astazi (marti - n.red.) si va fi prezentat instantei supreme, in vederea confirmarii mandatului de arestare preventiva, conform prevederilor art. 150 2 alin. 2 C.pr.p".

Conform procedurilor, Boldea va fi dus de la instanta in arestul politiei, in baza mandatului de arestare emis pe numele sau.

Deputatul Mihail Boldea, pe numele caruia exista 10 capete de acuzare, a primit joi mandat de arestare in lipsa, iar vineri a fost dat in urmarire internationala. Procurorii DIICOT Galati il acuza de inselaciune, intr-un dosar in care alte sase persoane dintr-o retea imobiliara din care facea si el parte au fost deja arestate.

Mihail Boldea a parasit tara pe 17 martie, desi stia ca pe numele sau s-a inceput urmarirea penala.

