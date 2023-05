Boldea - scos de jandarmi din instanta, dupa ce a facut o criza de nervi

Deputatul Mihail Boldea a fost scos de jandarmi, miercuri, din camera de consiliu de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se judeca verificarea legalitatii masurii de arestare, dupa ce a facut o criza de nervi, cand a aflat de la avocat ca tatal sau a murit.

In timp ce era scos pe brate de jandarmi, plangand in hohote, fostul deputat striga: "M-ati nenorocit. L-ati omorat pe tata", informeaza Newsin.

Saptamana trecuta, deputatul Mihail Boldea a fost deferit justitiei de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciu Teritorial Galati, pentru fraude imobiliare in valoare de aproximativ un milion de euro, informeaza Mediafax.

Boldea este acuzat ca ar fi capul unui grup infractional organizat format din 19 persoane care a comis fapte de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, asupra vinovatiei lor urmand sa se pronunte Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"Membrii gruparii, printre care Bolboceanu Mihaela Cristina, avocat din cadrul Baroului Galati si Luchiniuc Aurica, fost arbitru din cadrul Curtii de Arbitraj Galati, identificau terenuri si imobile, situate in zone centrale ale municipiului Galati, proprietatea Consiliului Local Galati sau a unor persoane fizice, o parte din imobile fiind indisponibilizate in vederea confiscarii speciale in cauze penale, pe care le treceau in proprietatea altor membri ai grupului. In acest scop, inculpatii au utilizat hotarari judecatoresti falsificate sau pronuntate in baza unor acte false, respectiv hotarari arbitrale, pronuntate in fals. Membrii gruparii instrainau ulterior imobilele catre terte persoane, cumparatori de buna credinta, modalitate in care obtineau beneficii financiare substantiale", explica DIICOT.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la aproximativ un milion de euro.