Fostul deputat Mihail Boldea, condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul inselaciunilor imobiliare din Galati

Acuzatiile DIICOT

Fostul deputat PDL in legislatura 2008 - 2012, in prezent avocat, s-a ales cu cinci ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, sase ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de favorizare a infractorului si trei ani de inchisoare pentru complicitate la savarsirea infractiunii de spalare de bani.Instanta a contopit aceste pedepse si a stabilit ca Mihail Boldea sa execute pedeapsa cea mai grea de sase ani de inchisoare, pe care a sporit-o cu un an de inchisoare, "dispunand ca inculpatul Boldea Mihail sa execute in final pedeapsa de sapte ani de inchisoare".Ancheta in acest dosar a inceput in anul 2012, cand procurorii DIICOT Galati au efectuat si mai multe perchezitii domiciliare. Magistratii Inaltei Curti au admis un singur apel, cel declarat de avocata Mihaela Cristina Bolboceanu, care a fost achitata, mentinand restul condamnarilor dispuse de judecatorii de la Curtea de Apel Iasi.Costica Caranfil a fost condamnat pentru complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, la pedeapsa de noua ani si sase luni de inchisoare, dupa contopirea cu alte condamnari anterioare.De asemenea, potrivit deciziei instantei, Petrica Tanase a ramas cu pedeapsa rezultanta de zece ani de detentie, pentru complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Fosta secretara a deputatului Boldea, Elena Petrea, a fost condamnata la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.Magistratii au admis unele actiuni civile si i-au obligat pe Mihail Boldea, Petrica Tanase si Elena Petrea sa achite despagubiri in valoare totala de 210.000 de euro si 316.268 de lei, reprezentand daune materiale si morale, fata de doua parti civile.In urma cu peste sase ani, fostul deputat Mihail Boldea a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca ar fi pus pe picioare un grup specializat in inselaciuni imobiliare. Potrivit anchetatorilor, membrii grupului descopereau imobile si terenuri aflate in proprietatea Consiliului Local sau a unor galateni, pe care si le-ar fi insusit in mod ilegal."Membrii gruparii identificau terenuri si imobile situate in zone centrale ale municipiului Galati, proprietatea Consiliului Local Galati sau a unor persoane fizice, o parte din imobile fiind indisponibilizate in vederea confiscarii speciale in cauze penale, pe care le treceau in proprietatea altor membri ai grupului.In acest scop, inculpatii au utilizat hotarari judecatoresti falsificate sau pronuntate in baza unor acte false, respectiv hotarari arbitrale, pronuntate in fals. Membrii gruparii instrainau ulterior imobilele catre terte persoane, cumparatori de buna credinta, modalitate in care obtineau beneficii financiare substantiale", au precizat procurorii DIICOT.Boldea a mai fost condamnat definitv, in iulie 2020, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in dosarul "Aviasan", in legatura cu obtinerea frauduloasa a unui teren de 39 ha, prejudiciul calculat de DNA in acest caz fiind de 21 milioane euro.