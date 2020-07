Sentinta definitiva in cazul ''Aviasan'': Inalta Curte reduce pedeapsa fostului deputat Boldea - de la 6 ani cu executare, la 3 cu suspendare

Acuzatiile DNA

Initial, in februarie 2016, Boldea primise o condamnare de 6 ani inchisoare cu executare la Curtea de Apel Brasov pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la abuz in serviciu contra intereselor publice, 14 infractiuni de santaj, fals in declaratii si spalarea banilor.La judecarea apelului, Instanta suprema a dispus achitarea fostului deputat pentru primele infractiuni, el fiind condamnat la trei ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani.Pedepse reduse au primit si ceilalti inculpati din dosar. Astfel, Matei Oprea, Valentina Cojocaru si Marosy Mircea au fost condamnati la cate 3 ani cu suspendare pentru spalare de bani, iar Costache Rosca, fost prim- procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, a fost achitat pentru santaj.Pe latura civila, Instanta suprema a decis confiscarea sumei de 37.235 euro de la Mihail Boldea si ceilalti trei inculpati condamnati.Procesul in acest caz a durat sapte ani, dosarul fiind trimis in instanta de DNA in octombrie 2013.Conform DNA, in perioada mai 2000 - mai 2007, inculpatii Matei Oprea, de profesie pilot aeronave, si Valentina Cojocaru, in calitate de asociati si administratori ai SC Fitoplant SRL Galati, si ulterior ai SC Fitocom Serv SRL Galati, s-au asociat in scopul savarsirii de infractiuni, avand ca rezultat obtinerea in mod fraudulos a suprafetei de 39,61 ha, situata in extravilanul comunei Vanatori, judetul Galati, apartinand SC Aviatia Utilitara Tuzla SA, in vederea valorificarii acestui teren, numit "Aviasan".In realizarea scopului infractional, potrivit procurorilor, cei doi inculpati i-au cooptat pe Mircea Marosy si Mihail Boldea, acesta din urma fiind avocat in cadrul Baroului Galati si deputat PDL la acea vreme.La aceasta grupare ar fi aderat si Costache Rosca, care, in calitate de prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, in perioada anilor 2007 - 2008, i-a sprijinit pe ceilalti inculpati pentru a dobandi si valorifica, prin dezmembrare, terenul respectiv. In schimb, procurorul a primit suma de 2 milioane de euro, provenita din valorificarea unor suprafete de teren, de la Mircea Marosy, Valentina Cojocaru si Matei Oprea, sustinea DNA.Din documente reiese ca terenul de 39,61 ha, teren agricol, situat in extravilanul comuna Vanatori (fost "Aviasan" si fosta Aerobaza Galati) se afla in proprietatea statului si ca, de-a lungul timpului, a fost dat in folosinta la CAP Vanatori, dar niciodata nu a iesit din proprietatea statului.Potrivit DNA, la data de 24 august 2000, SC Aviatia Utilitara Tuzla SA (care cuprindea Aerobaza Tuzla, constituita din terenuri si cladiri) a vandut catre firma Fitoplant SRL activul societatii, respectiv hangar reparatii, depozit carburanti, statie meteo, rezervor benzina, doua bazine benzina, rezervor motorina, rampa auto si anexe. Terenul aferent, in suprafata totala de 39,61 ha, se transmitea doar in folosinta.Incheierea unui act de vanzare-cumparare in forma autentica era conditionata de obtinerea, de la Fondul Proprietatii de Stat, a dreptului de proprietate, lucru care insa nu s-a intamplat asupra terenului. Motivul pentru care cumparatorul nu a obtinut drept de proprietate a fost lipsa unui certificat de atestare a dreptului de proprietate de la Ministerul Transporturilor. Acest minister a refuzat eliberarea certificatului pe motiv ca SC Fitoplant SRL nu era societate cu capital de stat si nu indeplinea conditiile legale pentru a deveni cumparator al terenului.Potrivit legii de la acea data, terenul de 39,61 hectare trebuia sa treaca in proprietatea Consiliului Local Vanatori.Intre timp, Fitoplant SRL a cerut dizolvarea si radierea SC Aviatia Utilitara Tuzla SA, astfel ca nu a mai fost posibila predarea terenului catre Consiliul local.Conform procurorilor, pentru a intra in posesia terenului, in luna martie 2007, fostul deputat Mihail Boldea a intocmit in fals un antecontract de vanzare-cumparare datat august 2004, prin care se atesta ca SC Aviatia Utilitara Tuzla SA (societate care fusese radiata inca din anul 2005 la cererea inculpatei Valentina Cojocaru), reprezentata de o anumita persoana care nu avea cunostinta de tranzactie si care nu avea nicio calitate in societatea mentionata, se obliga sa vanda catre SC Fitocom Serv SRL Galati, la un pret de 300 milioane lei vechi, terenul de 39,61 ha, din comuna Vanatori, teren cu destinatie speciala, deci de interes public.Procurorii spun ca actul fals a fost intocmit in conditiile in care Mihail Boldea s-a folosit de actele de identitate ale acelei persoane. Acesta ar mai fi contrafacut si mai multe inscrisuri, intre care un certificat de atestare a dreptului de proprietate din care rezulta ca SC Aviatia Utilitara Tuzla SA este proprietara terenului, precum si mai multe acte formulate de aceasta societate in calitate de parat. Pe baza acelor acte s-a formulat o actiune civila la Judecatoria Galati, prin care se urmarea ca instanta sa constate perfectata cumpararea terenului de catre SC Fitcoom Serv SRL, lucru care s-a intamplat in baza sentintei civile nr.2887/02.04.2007, ramasa definitiva prin neapelare.Anchetatorii sustineau ca, la data de 14 mai 2007, Mihail Boldea a sustras certificatul fals de atestare a dreptului de proprietate din dosarul civil aflat la arhiva Judecatoriei Galati, pe care il contrafacuse tot el.Ca urmare a pronuntarii deciziei la Judecatoria Galati, atat primarul comunei Vanatori, cat si cei 13 consilieri locali au promovat actiuni civile in instanta si plangeri penale, motivat de faptul ca terenul a fost obtinut in mod fraudulos de reprezentantii SC Fitcoom Serv SRL si de Mihail Boldea.Conform DNA, in perioada 2007 - 2008, pentru a-i determina pe primarul comunei Vanatori si pe cei 13 consilieri locali sa renunte la actiunile civile si plangerile penale formulate si pentru a elibera adeverinte din care sa rezulte inregistrarea suprafetei in registrul agricol al Primariei Vanatori, Mihail Boldea, in intelegere cu inculpatii Mircea Marosy si Valentina Cojocaru, au formulat plangeri nereale fata de primar si consilierii locali.Acele plangeri au facut obiectul a trei dosare penale ale Parchetului de pe langa Judecatoria Galati. In calitatea sa de prim-procuror, Costache Rosca a determinat instrumentarea cu prioritate a dosarelor penale, in sensul ca, fie a efectuat el personal cercetari, fie a dispus ca acest lucru sa fie efectuat de procurorii din subordine sau de organele de politie , astfel incat a fost inceputa urmarirea penala, in mod nelegal si abuziv, impotriva primarului comunei Vanatori. In felul acesta, persoanele vizate au renuntat la actiunile civile si penale, in urma amenintarilor repetate si pe fondul temerii create ca vor fi pedepsite, arestate ori li se vor sechestra bunurile, daca nu vor actiona in sensul dorit de inculpati, aratau procurorii.In schimbul demersurilor facute in calitate de prim-procuror, Costache Rosca a obtinut pentru sine contravaloarea a 2 hectare de teren si anume 2 milioane euro, suma primita de la inculpatii Mircea Marosy, Valentina Cojocaru si Matei Oprea, se afirma in rechizitoriu.Conform DNA, ulterior, Mihail Boldea, Marosy, Cojocaru si Oprea au procedat la dezmembrarea suprafetei de 39, 61 ha, in sensul ca au incheiat o serie de contracte simulate in care parti figurau persoane apropiate sau alte persoane interpuse. Prin efectuarea unui numar de tranzactii imobiliare, ei au ascuns provenienta ilicita a terenurilor si au incercat sa creeze aparenta de legalitate. Ca urmare a obtinerii in mod fraudulos a terenului, inculpatii Marosy, Cojocaru si Oprea au obtinut, in mod necuvenit, foloase sub forma unor suprafete de teren si contravaloarea unor astfel de terenuri valorificate, iar Mihail Boldea a obtinut in mod necuvenit suma de 590.000 euro.Procurorii mai sustineau ca, in declaratiile de avere din anii 2008 - 2012, fostul deputat Mihail Boldea a facut mentiuni nereale, in sensul ca a imprumutat trei persoane cu suma de 350.000 euro. In realitate, indica DNA, aceasta suma reprezenta o restituire din totalul sumei de 590.000 euro primita cu ocazia intermedierii vanzarii cumpararii terenului pe care l-a obtinut, ca rasplata pentru infractiunile comise. De asemenea, el a omis sa evidentieze realitatea tranzactiilor incheiate in perioada 2007-2012, pentru a ascunde implicarea sa in obtinerea in mod fraudulos a suprafetei de 39,61 ha.Pentru a crea o aparenta de legalitate, inculpatii s-au inteles sa efectueze fictiv plata/incasarea sumei de 300 milioane lei vechi, mentionata ca pret in antecontractul de vanzare-cumparare, sens in care au fost emise fictiv mai multe dispozitii de plata.Prejudiciul calculat de procurori in acest caz este de 21.786.710 euro, reprezentand valoarea terenului instrainat in mod fraudulos.