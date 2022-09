Un oligarh rus îl critică dur pe Putin: ”Sabotați cameleonul și destabilizați guvernul”

Mihail Khodorkovski, un oligarh rus în exil îl critică dur pe președintele Vladimir Putin, descriindu-l ca fiind ”un cameleon care îi lasă pe toți să creadă că este de partea lor”, dar în realitate face ce vrea el. Miliardarul, stabilit la Londra, îndeamnă populația rusă să ”saboteze” războiul lui Putin și să destabilizeze guvernul de la Moscova.

Omul de afaceri rus le-a cerut locuitorilor din țara sa să lanseze un val de ”sabotaj” împotriva structurilor statului, cu scopul de a deraia războiul lui Vladimir Putin din Ucraina și de a-i zgudui regimul de la Kremlin, într-un interviu pentru The Guardian.

Khodorkovski, care a petrecut un deceniu în închisoare, în Rusia, între 2003 și 2013 și locuiește acum la Londra, în Marea Britanie, a spus că invazia lui Putin a schimbat complet agenda opoziției politice din Rusia și a susținut că ”rezistența armată” poate juca un rol la un moment dat în viitor.

”Trebuie să le explicăm oamenilor ce pot face, să-i convingem că ar trebui să o facă și, de asemenea, să îi ajutăm pe oameni, dacă ajung într-o situație periculoasă”, a spus omul de afaceri rus.

El a afirmat că acțiunile populației ruse din țara sa, ar trebui să depindă de toleranța fiecărei persoane față de risc și ele ar putea varia de la pictarea cu graffiti a clădirilor anti-război până la sabotarea livrărilor de armament pe calea ferată sau incendierea birourilor de recrutare ale armatei.

Mihail Khodorkovski va publica pe 8 septembrie 2022 o carte despre Putin și Rusia (The Russia Conundrum: How the West Fell for Putin’s Power Gambit – and How to Fix It – ”Enigma Rusiei – Cum a fost doborât Occidentul de puterea lui Putin și cum se poate repara problema”).

În carte, miliardarul descrie primele sale întâlniri cu Putin, ca fiind unele în care președintele rus părea aliatul său. ”Tehnica lui era să se uite la tine și să pună în oglindă ceea ce tu spuneai. El este un cameleon care îi face pe toți să creadă că este de partea lor”, dar în realitate el face ce vrea.

Putin ”are acea abilitate profesională din vremea KGB (de fost spion al KGB-n.a.) de a se adapta la interlocutorul său, dar are și un talent personal pentru asta. Pe atunci, nu se simțea stabil în poziția sa și nu-și dorea să-și facă inamici care să se unească împotriva lui. Bineînțeles că nu a avut niciodată opinii liberale”, a spus Khodorkovski.

El a spus că decizia lui Putin de a lansa o invazie pe scară largă în Ucraina l-a șocat din nou și i-a schimbat complet opiniile cu privire la cel mai bun mod de a se opune regimului președintelui rus.

Khodorkovski a spus, că, mai devreme sau mai târziu, regimul lui Putin va cădea. Un element cheie în acest sens va fi câștigarea războiului de către Ucraina, speră el. Apoi, Rusia ar trebui ”reformată” ca o federație parlamentară liberă.

