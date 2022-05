Un reputat analist a făcut praf Kremlinul în direct la cea mai populară emisiune TV din Rusia: "Toată lumea este împotriva noastră, chiar dacă nu vrem să recunoaștem" VIDEO

Mihail Kodarenok, un colonel rus în retragere, a avut un discurs dur și realist la televiziunea rusă de stat, total neobișnuit în politica canalului TV, cu privire la invazia Rusiei în Ucraina.

"60 de minute" este un talk-show emblematic la televiziunea de stat rusă Rossia 1: sunt discuții în studio care promovează linia Kremlinului în absolut toate direcțiile, inclusiv în privința așa-numitei „operațiuni militare speciale” a președintelui Putin în Ucraina.

Kremlinul susține în continuare că ofensiva rusă decurge conform planului.

Dar oaspetele emisiunii din seara zilei de luni, 16 mai, Mihail Kodarenok, analist militar și colonel în retragere, a arătat rușilor de rând o imagine foarte diferită a invaziei ordonate de Kremlin în Ucraina.

El a avertizat că „situația [pentru Rusia] se va înrăutăți în mod clar”, deoarece Ucraina primește asistență militară suplimentară din partea Occidentului și că „armata ucraineană poate înarma un milion de oameni”.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk