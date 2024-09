Un general american este în misiune la Baza Aeriană Kogălniceanu

Un general de brigadă din armata Statelor Unite este în misiune, în această perioadă, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.

Această informație apare într-un mesaj postat pe Facebook de Ambasada SUA în România, la data de 6 septembrie 2024. Mesajul se referă la vizita în județul Galați a ambasadoarei SUA, Kathleen Kavalec.

"În această săptămână, ambasadoarea Kathleen Kavalec a călătorit la Galați, însoțită de atașatul cultural, Peter Brown, ofițerul economic, Misam Ali, și directorul American Spaces, Irina Nițu, pentru o vizită axată pe cooperarea culturală, economică și de securitate cu România.

Ambasadoarea a inaugurat instalația finală a expoziției fotografice itinerante „We the People”, care marchează peste 25 de ani de parteneriat strategic între Statele Unite și România. Apreciata expoziție a călătorit prin toată țara în acest an, comemorând momente importante de prietenie și colaborare care au consolidat relația SUA - România. Ambasadoarea Kavalec și rectorul Marian Barbu au găzduit o recepție de celebrare a expoziției „We the People” în Sala Pașilor Pierduți a Universității Dunărea de Jos din Galați. Printre invitați s-au numărat generalul de brigadă Peter Glass, din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, ofițerul de cel mai înalt rang al armatei americane staționate în prezent la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România, cetățeni din Galați, absolvenți ai programului Fulbright și ai altor programe guvernamentale americane", precizează mesajul postat de Ambasada SUA.

Mesajul nu precizează ce funcție sau ce atribuții are în România generalul Peter Glass.

