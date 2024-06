Mihail Neamtu: Noua Republica are nevoie de dezbatere interna, dar in partid, nu in presa

Presedintele partidului Noua Republica, Mihail Neamtu, respinge acuzatiile contestatarilor sai si afirma ca este nevoie de o dezbatere interna dupa esecul inregistrat la europarlamentare, reamintind totodata ca in urma cu doar 7 luni a fost ales presedinte pentru 4 ani.

Declaratiile au fost facute pentru Ziare.com in conditiile in care mai multi membri din actuala sau fosta conducere a PNR il acuza ca a luat anumite decizii cu scopul de a-si elimina o parte dintre posibilii adversari, "pentru a nu avea niciun fel de emotii in privinta rezultatului alegerilor interne" la Congresul din 28 iunie, care va avea loc la Arad.

Acuzatii grave la adresa lui Mihail Neamtu: Isi elimina adversarii incomozi inainte de Congres

"Cei care contesta leadership-ul meu sunt niste oameni care au ales, in noaptea cand au fost anuntate rezultatele alegerilor europarlamentare, sa faca un scandal public in loc sa deschida o dezbatere interna. Au ales sa publice pe site, in mod fraudulos, fara acceptul Presedintiei sau Consiliului National al Liderilor un material care nici macar nu lua in calcul rezultatele.

Rezultatele spun foarte limpede ca acolo unde eu m-am manifestat mai amplu ca presedinte de partid, la Arad, la Suceava, la Hunedoara, rezultatul a fost de patru ori peste media pe tara. Cu alte cuvinte, filialele care au fost in parteneriat cu mine au dat rezultate, cele care au refuzat acest parteneriat stau foarte prost, iar cel mai vocal contestatar al meu vine dintr-o filiala care se afla pe locul 21, lucru care spune absolut totul", a declarat Mihail Neamtu pentru Ziare.com.

Liderul Noua Republica este de parere ca partidul are nevoie de o dezbatere interna, iar ea "a fost ceruta si oferita prin Congresul Extraordinar".

"De ce la Arad? Pentru ca la Arad avem cele mai bune rezultate din tara si pentru ca, intr-adevar, Ardealul pare sa aiba o mai mare priza la mesajul nostru de dreapta. Cred ca dezbaterile sunt firesti, dar ele trebuie sa aiba loc intai in interiorul partidului si abia apoi in presa", a mai adaugat Mihail Neamtu.

De asemenea, acesta a precizat ca organizarea congresului s-a facut conform statutului.

"Totul a fost statutar. S-a dat vot in cadrul Presedintiei si s-a votat cu majoritate simpla pentru Arad, Consiliul National al Liderilor a votat pentru. Toate structurile staturare din partid sunt in favoarea mea. Ceea ce poate sa ii doara pe colegii contestatari este faptul ca, in continuare, partidul ma sustine. Probabil ca ei si-ar fi dorit ca eu sa fiu 'decapitat', ceea ce, cu siguranta, nu se va intampla", a mai declarat Mihail Neamtu.

In context, acesta s-a aratat multumit ca vor exista mai mulit candidati la sefia partidului.

"S-a anuntat un domn de la Iasi si astept sa avem o dezbatere despre cum trebuie condus un partid, care sunt pasii pe care trebuie sa ii faca in continuare Noua Republica. Sunt dornic sa am aceasta dezbatere cu orice contracandidat si salut existenta mai multor propuneri pentru presedintia partidului", a mai declarat liderul PNR.

Mandat pe masa dupa primele 7 luni din cei 4 ani

Mihail Neamtu i-a invitat pe toti colegii sai delegati la Congresul de sambata, 28 iunie, sa faca efortul de a participa, "deoarece cu totii am investit timp si energie pentru ca Noua Republica sa existe".

"Eu unul am spus mereu ca e un proiect pe termen mediu si lung. In niciun caz nu era un proiect care sa se epuizeze in 2014, daca el a inceput formal in 2013. Propriu-zis, noi suntem partid din ianuarie 2013. E absurd ca dupa un an si jumatate sa faci evaluari definitive ale unui proiect si unei persoane. Nimeni nu poate da masura intr-un an si jumatate. Eu am fost numit presedinte pentru patru ani acum sapte luni. Mie mi s-a cerut sa preiau conducerea partidului acum sapte luni. Chiar ai nevoie de 3-4 ani ca sa pui in aplicare o strategie.

In noiembrie am fost investit cu un mandat de 4 ani, dar am fost onest, si as spune chiar decent, punand mandatul pe masa la acest congres extraordinar convocat de mine, nu de altii. Dupa sapte luni, accept ca rezultatul nesatisfacator la alegeri trebuie discutat, iar daca colegii mei vor sa imi dea increderea, foarte bine, nu o sa fiu eu cel care sa spuna 'Voi nu ma vreti, eu va vreau'. Sunt un om rational si stiu ce am de facut in viata. Insa eu cred ca, in continuare, cei mai multi dintre colegii mei ma vad ca principal vector al partidului Noua Republica, chiar daca in activitatea oricarui om sunt lucruri pe care poate sa si le reproseze. Am si eu sa imi reprosez anumite lucruri, pe care vreau sa le corectez", a admis Mihail Neamtu.

