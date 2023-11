Primul partid din Romania cu aplicatii pe mobil: Sondaje cu cei mai detestati parlamentari

Presedintele Noua Republica, Mihail Neamtu, a anuntat, miercuri, ca formatiunea va lansa mai multe aplicatii pentru telefoanele mobile inteligente, transformand-o in primul partid "digitalizat", una dintre aplicatii urmand sa sondeze populatia cu privire la cei mai "detestati" parlamentari.

Presedintele Noua Republica, Mihail Neamtu, a declarat, intr-o conferinta de presa la Arad, ca la congresul partidului, din 16 noiembrie, vor fi lansate cateva aplicatii pentru telefoanele mobile inteligente, destinate atat membrilor, cat si simpatizantilor care vor sa interactioneze cu formatiunea si chiar cu conducerea centrala.

Potrivit lui Neamtu, cu aceasta ocazie va avea loc "digitalizarea partidului". "Vom fi primul partid digitalizat. Este vorba de aplicatii pentru telefone cu Android si Iphone, destinate celor care vor sa se identifice pe o harta electorala cu niste valori. Prima aplicatie va fi un fel de test doctrinar", a spus Neamtu.

El a adaugat ca o a doua aplicatie lansata se va numi "Aplicatia 300" si va avea mesajul "Da-l afara!", urmand sa sondeze populatia cu privire la cel mai "detestat" parlamentar.

"Va fi o invitatie pe care o lansam tuturor consumatorilor de aplicatii, sa numeasca parlamentarul pe care-l detesta cel mai mult, pentru ca e prost, lenes incompetent sau hot. Vom vedea astfel care sunt cei ce se califica cel mai mult ca parlamentar nedorit, dispretuit", a spus liderul Noua Republica.

O alta aplicatie ce va fi lansata va oferi posibilitatea interactionarii cu presedintele formatiunii, iar a patra aplicatie "va fi in zona validarii liderilor", urmand ca la evenimentele publice toti cei conectati cu telefonul in retea sa aiba posibilitatea de a exprima online pareri despre discursuri sau despre felul in care s-au prezentat liderii.

In 2014, partidul ar urma sa lanseze inca doua aplicatii, una "cu caracter educational" - care va oferi informatii despre doctrinele politice - si una "din zona votului electronic", care va fi adresata membrilor partidului din Diaspora.

"Acestea sunt mecasime democratice si transparente de consultare permanenta a membrilor partidului si a electoratului (...) Ne preocupa o comunicare smart, trendul pozitiv al societatii actuale", a mai spus Neamtu.