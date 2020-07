INTERVIU Mihail Neamtu, propus de PMP la Sectorul 3, precizari despre candidatura sa: "Domnul Barna sa ma scuteasca"

Atac la Ciceala si Barna

"Trebuie sa gandim un Bucuresti cultural"

Furios pe Facebook

Liderul PMP Eugen Tomac s-a aratat deranjat de informatiile transmise de liberali si de cei de la USR, pe surse, in privinta negocierilor care i-ar include si pe ei. De asemenea, in presa a aparut informatia ca USR-PLUS si PNL ar urma sa il sustina pe Mihail Neamtu la primaria Sectorului 3.In schimb, informatia a fost negata de candidatul PMP. Ba, mai mult, Mihail Neamtu ii acuza pe USR-isti ca vor sa distruga "unitatea Dreptei".", a afirmat Neamtu pentru Ziare.comMihail Neamtu a dus razboie de-a lungul timpului in special impotriva lui Victor Ponta , cel care acum il sustine pe Robert Negoita la primaria Sectorului 3.", a afirmat Mihail Neamtu.Candidatul PMP il ataca dur pe Dan Barna , dar si pe Ana Ciceala, propunerea USR la Sectorul 3."Intre mine si candidatul anonim al USR, Ana Ciceala, nu cred ca este loc de comparatie. Din punct de vedere politic discutam aici, ca forta politica, notorietate etc. Eu sunt un om de dreapta, sunt un sustinator al lui Traian Basescu din 2004, nu e niciun secret si nu am dosare la DNA precum Dan Barna", a sustinut Neamtu.Despre liderul USR, Neamtu afirma ca "Barna a facut afaceri cu reprezentanti PNL si PSD in teritoriu, in timp ce eu faceam studii doctorale la Londra"."Domnul Barna sa ma scuteasca. Din punctul meu de vedere a fost un candidat care a pierdut un million de voturi anul trecut, a pierdut un million de voturi de la europarlamentare la prezidentiale, Barna avand aroganta sa ceara sa fie reconfirmat ca presedinte al partidului.Ne intrebam ce il recomanda? Faptul ca a ajuns intamplator deputat pe valul create de stilul lui Nicusor Dan . El a create USR-ul, a venit Barna i-a luat partidul, a scazut de la 20 si ceva de procente la 15 procente cat o fi luat la prezidentiale, si acum da lectii unui partid de mici dimensiuni, dar care in Bucuresti are 10% si cel mai stabil electorat", a sustinut Neamtu.Mihail Neamtu va candida in continuare, mesajele sale adresandu-se catre "un bazin electoral conservator, de dreapta, anti-PSD, pro-reforma, dar care mai crede si in familie, respecta si biserica, nu vrea sa distruga simbolurile identitatii nationale.""Noi trebuie sa gandim un Bucuresti cultural care sa atraga sute de mii sau milioane de turisti precum Budapesta, iar pentru asta iti trebuie un om de cultura. Sectorul 3 este un sector extrem de cultural. Trebuie sa gandim patrimonial cultural al Bucurestiului ca factor decisive de atragere a turistilor. Nu o sa atragi doar cu trotinete, trotinete gasesti peste tot."Intr-o postare video pe Facebook, intitulata "Barna, groparul Dreptei", Mihai Neamtu explica ca PMP nu a fost invitat la negocierile PNL-USR."Va vorbeste cel mai important politician antipesedist," explica acesta. In inrgeistrare, el ii lauda pe liderii PMP si ii critica pe liderii USR.," spune Neamtu.