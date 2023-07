Fostul președinte al Georgiei aflat în detenție, Mihail Saakashvili, a fost audiat de la distanță luni, 3 iulie, la o ședință de judecată a Tribunalului orașului Tbilisi, unde a fost analizat cazul mitingului din 7 noiembrie 2007.

Aceasta a fost prima apariție publică a lui Saakashvili din februarie anul acesta.

În timpul audierii, el s-a adresat președintelui Parlamentului, Shalva Papuashvili, care a spus că așteaptă scuze din partea celor care, a spus el, răspândesc dezinformarea cu privire la maltratarea lui Saakashvili în Georgia.

„Tu ești cel care trebuie să-ți ceri scuze că m-ai adus într-o astfel de stare”, a spus Saakashvili, care se află într-o avansată starte de degradare fizică.

„M-ați adus într-o astfel de stare și trebuie să vă cereți scuze parlamentarilor europeni, familiei mele, mie, statului Ucrainei […] și tuturor cetățenilor Georgiei, pentru faptul că fondatorul statului georgian este într-o asemenea stare. Papuashvili, uită-te la mine atent”, a spus Saakashvili, ridicându-și tricoul pentru a-și etala corpul slăbit.

Saakashvili, care acum deține și cetățenia ucraineană, se află la clinica Vivamedi din Tbilisi din luna mai a anului trecut. El a fost reținut la scurt timp după ce s-a întors în Georgia în octombrie 2021.

În Georgia, Saakashvili este acuzat în mai multe dosare penale. În două dintre ele, chiar înainte de a se întoarce în Georgia, a fost condamnat în lipsă la șase ani de închisoare.

Însuși Saakașvili se autointitulează „prizonierul lui Putin” și consideră că toate acuzațiile aduse împotriva lui sunt persecuții din motive politice.

This is what #Georgia's third president Mikheil Saakashvili looks today.

Video: Mtavari. pic.twitter.com/RUjrhTlAEM