Fostul președinte georgian Mihail Saakaşvili, de nerecunoscut într-un spital din Tbilisi. Instanța i-a refuzat eliberarea FOTO

Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili, a cărui stare de sănătate s-a deteriorat brusc de la încarcerarea sa în 2021, va rămâne în stare de arest. Instanța a respins cererea avocaţilor săi de eliberare.

De când a fost arestat, fostul lider georgian, în vârstă de 55 de ani, care denunţă o condamnare politică, a protestat prin mai multe greve ale foamei ce au dus la o deteriorare a stării sale de sănătate.

"Pur şi simplu am fost condamnat la moarte şi voi rămâne în închisoare cu toate bolile fatale", a reacţionat pe Facebook Mihail Saakaşvili, după ce solicitarea sa de eliberare a fost respinsă luni.

"Experţii guvernului nu s-au deranjat să mă vadă nici măcar o dată, dar instanţa i-a crezut pe ei, şi nu echipa internaţională, care includea un laureat al Premiului Nobel, care a spus că dacă rămân în închisoare voi muri", a declarat el.

Miercurea trecută, el a apărut în faţa instanţei prin intermediul unei legături video pentru a arăta cât de mult a slăbit de când este încarcerat. Saakaşvili şi-a ridicat tricoul pentru a-i arăta judecătorului cât de mult a slăbit.

Echipa sa a cerut să i se permită să primească tratament în străinătate.

Vineri, medicii săi au declarat că fostul lider riscă să moară din cauza slăbiciunii extreme şi a emacierii legate de malnutriţie. "Greutatea lui Saakaşvili a scăzut de la 115 kilograme la 68 de kilograme" de la arestarea sa în octombrie 2021, a declarat pentru AFP avocatul său, Dito Sadzaglişvili.

"Este o pierdere de greutate care îi ameninţă viaţa. În absenţa unui diagnostic corect al stării sale şi a unei asistenţe medicale adecvate, el riscă să moară", a declarat şi medicul Mariam Jişkariani.

La o audiere din decembrie, la care a participat prin videoconferinţă, Mihail Saakaşvili a apărut foarte slăbit, cu faţa emaciată şi mâinile tremurânde, iar părul, care odinioară era negru, era acum cărunt.

Saakaşvili a intrat de mai multe ori în greva foamei în timp ce se afla în închisoare şi susţine că a fost otrăvit, însă oficialii georgieni spun că fostul preşedinte simulează gravitatea stării sale de sănătate pentru a obţine o eliberare anticipată. Autorităţile susţin că are asigurată asistenţă medicală adecvată într-o clinică din Tbilisi, unde este deţinut de luni de zile.

Avocatul său, Dito Sadzaglişvili, a denunţat luni un verdict "ilegal", în timp ce fratele fostului preşedinte, Georgi Saakaşvili, a declarat reporterilor că acest caz "va fi dus la Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasbourg". Preşedintele partidului lui Mihail Saakaşvili, Levan Habeişvili, a anunţat într-o conferinţă de presă că partidul său, aflat în opoziţie, va "înceta să mai lucreze în parlament" pentru a protesta faţă de deciziei instanţei, care "a acţionat la ordinul guvernului". El a anunţat demonstraţii pentru a cere eliberarea fostului preşedinte.

Un mic grup de susţinători s-a adunat luni la tribunalul din capitala georgiană Tbilisi, scandând numele lui Saakaşvili în semn de protest faţă de această decizie.

MIHAIL SAAKAŞVILI, SUSŢINUT DE LIDERII PRO-DEMOCRAŢIE

Mihail Saakaşvili a fost judecat şi condamnat în absenţă pentru abuz de putere în cazuri legate de graţieri prezidenţiale emise în timpul mandatului său şi pentru că ar fi ordonat ca un adversar politic să fie bătut. El a negat acuzaţiile şi spune că aceste cazuri sunt motivate politic.

Mihail Saakaşvili a condus Georgia, fostă republică sovietică din Caucaz, din 2004 până în 2013, apoi a plecat în exil timp de opt ani. În timpul exilului, a trăit în Ucraina, ţară a cărei cetăţenie a obţinut-o şi unde a deţinut responsabilităţi politice. A fost consilier pentru reforme al preşedintelui Volodimir Zelenski şi guvernator al regiunii Odesa.

S-a întors ilegal în Georgia înainte de alegerile locale de la începutul lunii octombrie 2021 şi a fost imediat arestat pentru a executa pedeapsa cu şase ani de închisoare pronunţată în absenţă în 2018.

Anul trecut, Consiliul Europei a cerut eliberarea lui Mihail Saakaşvili şi a declarat că îl consideră un "deţinut politic". Organizaţia neguvernamentală Amnesty International a descris tratamentul său ca fiind o "aparentă răzbunare politică".

Atât Statele Unite, cât şi Uniunea Europeană au evidenţiat în mod public situaţia dificilă a lui Saakaşvili, afirmând că autorităţile georgiene sunt responsabile pentru starea de sănătate a fostului lider.

Zelenski a denunţat, la rândul său, starea lui Saakaşvili, spunând că autorităţile georgiene încearcă să îl ucidă. "Simplul fapt că încă trebuie să luptăm împotriva unei astfel de încercări de execuţie publică de facto a unei persoane în Europa în secolul 21 este o ruşine!", a declarat el pe Twitter.

În cadrul audierii sale de miercurea trecută, Saakaşvili a vorbit în ucraineană, a purtat un tricou cu inscripţia "Sunt ucrainean" imprimată în faţă şi a spus că doreşte să fie înmormântat la Kiev în cazul în care va muri înainte de eliberare.

Şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut să fie eliberat şi lăsat să meargă în străinătate pentru tratament, spunând că torturarea până la moarte a unui lider al opoziţiei este inacceptabilă pentru o ţară care vrea să se alăture Uniunii Europene.

The critical physical condition of Mikheil Saakashvili is extremely concerning.

Torturing an opposition leader to death is unacceptable for a country that wants to join the European Union🇪🇺. @SaakashviliM must be immediately released & sent abroad for medical treatment. pic.twitter.com/ZNstr61RUL