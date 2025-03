Un fost președinte, aflat în închisoare, a fost condamnat la încă 9 ani de detenție. Ce acuzații i se aduc ”prizonierului lui Putin” FOTO/VIDEO

Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili a fost condamnat miercuri, 12 martie, la încă nouă ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru deturnare de fonduri, a relatat agenţia de ştiri Interpress, citată de Reuters.

Televiziunea georgiană a arătat scene de agitaţie în sala de judecată după anunţarea verdictului, susţinătorii lui Saakaşvili numindu-l pe judecător un „sclav” al actualului guvern.

Mihail Saakaşvili, preşedintele pro-occidental al Georgiei între 2004 şi 2013, este în prezent în închisoare ispăşind o pedeapsă de şase ani pentru abuz de putere. El a fost încarcerat după ce s-a întors în Georgia în 2021, după o perioadă petrecută în străinătate. El a ispăşit o mare parte din această pedeapsă într-un spital penitenciar.

Ukrainian citizen and former president of Georgia Mikheil Saakashvili appears very thin and unhealthy in the latest footage of him.

