Noi audieri in dosarul licentelor Microsoft: Un ministru din Guvernul Ponta, chemat la DNA (Video)

Ministrul delegat pentru Invatamant Superior, Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, Mihnea Costoiu, a fost chemat miercuri la DNA, pentru audieri in dosarul contractelor paguboase privind achizitia de licente educationale.

Potrivit Realitatea Tv, acesta a fost chemat in calitate de martor.

In acest dosar, au fost chemati pana acum la DNA, in audieri, Ion Moraru, actualul sef al secretariatului General al Guvernului (SGG), Eugen Bejinariu, fost sef al SGG, dar si membri ai conducerii Microsoft Romania, Ioan Cordos, fostul secretar de stat din Ministerul Comunicatiilor.

Statul roman a incheiat mai multe contracte cu Microsoft pentru cumpararea unor licente pentru calculatoarele din scoli, in urma cu 12 ani. DNA considera ca, in unele cazuri, s-au cumparat chiar mai multe licente decat era nevoie in unitatile de invatamant din Romania, adica mai multe licente decat calculatoare.

Conducerea Microsoft Romania, chemata la DNA (Video)

In perioada 2004-2009, Ministerul Educatiei a semnat contracte de inchiriere si extindere a licentelor educationale destinate unitatilor de invatamant pentru care a platit o suma de aproximativ 9 milioane de euro.

Conform comunicatului DNA, au fost inchiriate aproape 200.000 de licente pentru softuri si sisteme de operare necesare calculatoarelor din scoli, achizitionate in perioada 2001-2008, "existand indicii privind crearea unei obligatii de plata a unui pret cu aproximativ 5,4 milioane euro mai mare decat pretul pentru inchirierea licentelor efectiv utilizabile (contractul in valoare de 105 milioane de dolari a fost derulat in perioada 2004-2009) ".