Rectorul Politehnicii Bucuresti, fost ministru PSD: "Este o dezorganizare totala. Profesorii, parintii si elevii sunt lasati de izbeliste sa se descurce cum pot"

"In primul rand este o dezorganizare totala, iar scolile sunt lasate, profesorii, parintii si elevii sunt lasati de izbeliste sa se descurce cum pot. In al doilea rand, sistemul hibrid este o solutie de avarie si este lasata aceasta responsabilitate pe umerii parintilor si profesorilor. (...) Dupa cum stiti, o parte dintre elevi , indiferent de solutie, nu au acces la tablete", a declarat fostul ministru.In opinia sa, solutiile propuse pentru inceperea anului scolar 2020 - 2021 sunt si ele unele de "avarie"."Solutiile la preunivesitar sunt solutii de avarie. Eu personal sunt profund nemultumit de felul in care incepem anul universitar alaturi de intreaga societate romaneasca. (...) Vorbesc de cei care conduc unitatile de invatamant si care sunt intr-o situatie absolut disperata. Pentru ca, daca de principiu vorbind descentralizarea este un lucru bun, fuga de responsabilitate, de fapt, a inlocuit asa-zisa descentralizare, pentru ca, la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Educatiei, la nivelul Ministerului Sanatatii toata lumea (...) s-a spalat pe maini si a mutat responsabilitatea la scoala fara sa dea scolii nimic din ceea ce trebuie sa aiba scoala. Nu are resurse financiare, nu are resurse umane, nu are metodologii foarte clare", a spus Costoiu.El a facut referire la situatia tabletelor, acuzand MEC de "ipocrizie"."Din informatiile pe care le am, Ministerul Educatiei, care trebuia ieri sa livreze cele 80.000 de tablete, are la dispozitie circa 1.500 de tablete pe care le-a promis, nimic mai mult, ceea ce demonstreaza inca o data faptul ca nu doar ca este haos, dar este si foarte multa ipocrizie, ca sa nu spun minciuna", a aratat Mihnea Costoiu.Acesta a facut un apel la directorii de unitati de invatamant, la profesori , ca in aceste conditii speciale sa incerce sa compenseze "prin daruirea lor lipsurile majore ale acestei perioade si haosul creat in aceasta perioada"."In acelasi timp, fac un apel catre parinti in a avea intelegere, in a intelege situatia speciala si a sprijini deopotriva scoala si elevii, copiii proprii in a trece prin aceasta perioada foarte complicata. Stiu ca si parinte, ca si om care lucreaza in scoala cat este de dificil raspunsul la acest apel, dar este singura solutie pe care o avem acum. Efortul nostru, al fiecaruia dintre noi sa ne ajute sa salvam situatia in care suntem in aceasta perioada", a transmis fostul ministru.