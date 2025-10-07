Verdict teribil pentru jucătorul Craiovei, după meciul cu FCSB

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 12:23
Verdict teribil pentru jucătorul Craiovei, după meciul cu FCSB
Mihnea Rădulescu FOTO U Craiova

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Mihnea Rădulescu, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la nivelul genunchiului stâng, a anunţat clubul oltean.

Mihnea va fi operat miercuri la clinica Villa Stuart din Roma de către Prof. Pier Paolo Mariani.

El s-a accidentat la meciul cu FCSB, de duminică, din Superliga.

Mihnea Rădulescu era convocat la naţionala U21, dar a fost înlocuit de rapidistul Rareş Pop.

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.

