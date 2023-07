De ce a murit Mihnea Vasiliu în holul unui hotel din București: ”Persoana era singură, nu era cazată şi nu avea rezervare”

Fostul director general al Ringier România, Mihnea Vasiliu, a murit joi, 27 iulie, la 57 de ani. Tragedia a avut loc în holul unui hotel din nordul Bucureștiului.

Potrivit martorilor, Vasiliu a intrat pe uşa clădirii, iar cu doi paşi înainte să ajungă la recepţie i s-a facut rău şi a căzut la pământ. Angajaţii hotelului au sunat serviciul 112 şi un echipaj de la SMURD a ajuns la faţa locului, l-a resuscitat peste 45 de minute, iar apoi medicii au fost nevoiţi să declare decesul.

În urma verificărilor, s-a constatat că fostul director a suferit un infarct, întrucât ar fi depus mult efort fizic înainte de tragedie, relatează Observator.

”I s-a făcut rău şi a căzut din picioare. Persoana era singură, nu era cazată şi nu avea rezervare”, a declarat pentru sursa citată Anita Huzum, managerul hotelului.

Vasiliu a fost manager general al Ringier România timp de 12 ani. Plecase din companie în urmă cu două săptămâni în urma unor tensiuni cu patronatul elvețian.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului", a declarat la plecarea din companie, potrivit paginademedia.ro.