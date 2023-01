Situație aberantă la acordarea cardurilor de energie. Peste 44.000 de persoane ”locuiesc” la aceeași adresă din Iași

Interogarea bazelor de date pentru acordarea cardurilor de energie a scos la iveală situații aberante. Zeci de mii de oameni locuiesc la o singură adresă.Și nu vorbim despre vreo construcție cu un număr impresionant de apartamente ci de unul singur.

Un român care are o pensie sub 2.000 de lei în evidențele Casei de pensii figurează în baza de date a ANAF cu venituri suplimentare anuale de 2 milioane de euro, scrie Hotnews. Aceasta este doar una dintre „minunile” descoperite la interogarea bazelor de date ale statului pentru acordarea cardurilor de energie.

„Am descoperit adevărate ”minuni” la interogarea bazelor de date: un pensionar cu venituri sub 2.000 de lei în evidențele Casei de Pensii, și care ar fi fost în primă fază eligibil pentru ajutorul de 1.400 de lei, are la interogarea bazei de date a ANAF venituri anuale de 2 milioane de euro, peste pensia de 2.000 de lei. Acolo ceva nu este în regulă. L-am exclus de la acordarea cardului de energie”, a declarat pentru HotNews.ro Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Aceasta este însă doar una dintre situațiile aberante descoperite în bazele de date ale statului.

O alta face referire la miile de persoane care, potrivit bazei de date de la Evidența Populației, locuiesc la aceeași adresă.

„O altă situație pe care am descoperit-o: un locuitor din Sectorul 3 din București este beneficiar de ajutor de încălzire, potrivit listei furnizate de Ministerul Muncii, dar când am interogat baza de date de la Evidența Populației, am descoperit că la aceeași adresă mai stau peste 19.000 de persoane. Ar fi fost o bătaie de joc să acordăm cardurile de energie fără o analiză”, a spus Marcel Boloș.

Top 10 județe cu zeci de mii de locuitori la aceeași adresă

1. Iași - 44.415 de locuitori

2. Vaslui - 40.741 de locuitori

3. Teleorman - 40.346 de locuitori

4. Vrancea - 38.148 de locuitori

5. Botoșani - 37.383 de locuitori

6. Bacău - 36.027 de locuitori

7. Buzău - 34.688 de locuitori

8. Neamț - 34.672 de locuitori

9. Vâlcea - 33.157 de locuitori

10. Galați - 27.929 de locuitori

550.000 de cazuri cu aceeași adresă la sate, 313.000 colocatari în orașe.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat că Guvernul a adoptat o Ordonanță prin care se reglementează aceste situații descoperite la interogarea bazelor de date.

1.Prima problemă și prima măsură de reglementare instituită este cea privitoare la beneficiarii care au domiciliu fără nomenclator stradal, la sate mai ales, în zona rurală, unde încă nu s-au elaborat nomenclatoarele stradale, aici este posibil ca beneficiarii să figureze toți la aceeași adresă.

Sunt peste 550.000 de astfel de situații. Exemplu județul Teleorman, unde 40.000 de beneficiari sunt la aceeași adresă.

Guvernul a aprobat ca printr-un sistem de declarații pe proprie răspundere și cu informațiile culese din teren prin Poșta Română să se ajungă în posesia acestor informații cu beneficiarii și cu clarificarea domiciliului și a situației locative raportate la locul de consum și în acest fel să se facă verificările în privința plafonului de venit și respectiv calculul venitului mediu pe membru de familie per loc de consum și în acest fel beneficiarii să-și intre în drepturi.

”Mecanismul este relativ simplu. Se va derula începând de luni, 16 ianuarie, până pe data de 1 februarie - vor fi distribuite aceste declarații pe propria răspundere în acele situații pe care le avem în localitățile rurale unde toți beneficiarii figurează că locuiesc la aceeași adresă”, a declarat Marcel Boloș.

2.A două măsură și a doua situație este aceea în care beneficiarii au colocatari care figurează la adresa de domiciliu, dar aceștia nu locuiesc efectiv la acea adresă și nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu. În acest fel, beneficiarul este pus în situația de a fi exclus din lista de beneficiari.

”Pentru aceasta, mecanismul aprobat de Guvern este cel în care beneficiarul în cauză, pe baza înștiințării pe care o transmitem pentru fiecare dintre beneficiarii excluși din listă, se va adresa Primăriei din raza de domiciliu de care aparține pentru a i se întocmi o anchetă socială, în care se va valida situația de la fața locului, respectiv câți locuiesc la adresa de domiciliu”, a transmis ministrul Boloș.

Boloș a spus că potrivit estimărilor sunt 313.000 de colocatari care influențează media de venit a potențialilor beneficiari.

„Deci în astfel de situații, când un beneficiar locuiește și are în evidență colocatari la adresa de domiciliu, pe baza înștiințării primite, poate rezolva această situație prin două modalități: fie își radiază colocatarii care figurează la adresa de domiciliu din evidențele care există la Direcțiile de Evidența Populației, sau, a doua variantă, se adresează Primăriei pentru a realiza ancheta socială”, a declarat ministrul.

