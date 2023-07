Veștile sunt groaznice pentru Halep: ce a pățit un jucător de top, care nici măcar n-a fost prins dopat

Un jucător de top a fost suspendat pentru 18 luni, deși nici măcar nu a fost prins dopat.

Suedezul Mikael Ymer, locul 51 ATP, a fost iertat de tribunalul Sport Resolutions, însă Federația Internațională de Tenis a făcut apel la TAS, care l-a suspendat pentru 18 luni.

Concret, Ymer a fost prima dată suspendat provizoriu pentru că a ratat trei teste anti doping pe parcursul unui an.

Achitat de cei trei judecători independenți de la Sport Resolutions, dar suspendat de Tribunalul de la Lausanne, jucătorul e disperat și a scris pe twitter.

"În ianuarie 2022, ITF m-a acuzat de o potențială încălcare a regulilor anti-doping pentru că am ratat 3 încercări de testare în afara competiției într-o perioadă de 12 luni. Am fost audiat și mi s-a dat dreptate din partea unui tribunal independent format din 3 arbitri în iunie 2022.

ITF a contestat această decizie, în ciuda faptului că cei 3 arbitri independenți care m-au judecat au fost numiți conform propriilor reguli, și a cerut Curții de Arbitraj pentru Sport să ia o decizie diferită cu privire la aceleași fapte în baza cărora am fost deja achitat.

Ieri, am aflat că Tribunalul de Arbitraj Sportiv m-a suspendat pentru 18 luni, în ciuda faptului că nu am folosit și nici nu am fost acuzat că folosesc substanțe interzise".

In January 2022, the ITF charged me with a potential anti-doping rule violation for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. I fought that charge at a hearing, and was cleared by an independent tribunal of 3 arbitrators in June of 2022. The ITF…