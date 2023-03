Cea mai tare din istoria schiului alpin. Recordul uluitor depășit de Mikaela Shiffrin

Americanca Mikaela Shiffrin continuă să scrie istorie în Cupa Mondială de schi alpin, după ce a obţinut sâmbătă a 87-a victorie din cariera sa, în slalomul feminin de la Are (Suedia), şi a doborât astfel recordul stabilit de legendarul schior suedez Ingemar Stenmark în anii '80.

Shifrin s-a impus cu timpul de 1 min 41 sec 77/100 la capătul celor două manşe, devansând-o cu 92 de sutimi de secundă pe elveţianca Wendy Holdener. Pe poziţia a treia, la 95/100, s-a clasat suedeza Anna Swenn Larsson.

În luna ianuarie, schioarea americană reuşise să doboare recordul de victorii în circuitul feminin de schi alpin (82), deţinut de compatrioata sa Lindsey Vonn, pe care a egalat-o sâmbătă la numărul de clasări pe podium (137).

Mikaela Shiffrin, originară din Vail (Colorado), care va împlini luni 28 de ani, a dominat cu autoritate actuala ediţie a Cupei Mondiale de schi alpin, având deja asigurat al cincilea mare Glob de Cristal, precum şi titlurile la slalom şi slalom uriaş.

🚨🏆 THE MOST DECORATED SKIER OF ALL TIME 🏆🚨 @mikaelashiffrin breaks Ingemar Stenmark’s record for the most alpine World Cup wins by any skier in history. Absolutely incredible. 🤯#stifelusalpineteam // @stifel pic.twitter.com/5GQjFfcbl3