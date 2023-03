O zi istorică pentru schiul alpin: Mikaela Shiffrin poate să depășească azi recordul mondial

Americanca Mikaela Shiffrin a încheiat pe primul loc vineri slalomul uriaş de la Are (Suedia) şi a ajuns la 86 de succese în Cupa Mondială de schi alpin, egalând recordul de victorii al suedezului Ingemar Stenmark, stabilit în urmă cu 34 de ani, informează AFP.

Shiffrin are ocazia azi în proba de slalom, să-l depăşească pe suedez, care nu a venit la Are.

De altfel, Stenmark a declarat joi pentru AFP: "Sunt deja patru ani de când mi-am spus că va fi prima care va câştiga 100 de curse, şi chiar mai multe, dacă rămâne sănătoasă."

Mikaela Shiffrin a scris pe twitter după ce a ajuns la 86 de victorii: "Este cea mai mare onoare a carierei mele să fiu menționată în aceeași propoziție cu Ingemar Stenmark. De neînțeles și cu adevărat de neuitat".

It is the greatest honor of my career to be mentioned in the same sentence as Ingemar Stenmark. Incomprehensible and truly unforgettable.🙏🥹 pic.twitter.com/ENz1QTs7ox