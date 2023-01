Americanca Mikaela Shiffrin a intrat în cărțile de istorie ale sportului, fiind la același nivel cu Nadal, Messi sau Tiger Woods.

Mikaela Shiffrin a reușit la Kronplatz, a 83-a și a 84-a victorie a carierei în cadrul Cupei Mondiale la schi, întrecând performanța lui Lindsey Vonn (82 de victorii). Sâmbătă, la Spindleruv Mlyn (Cehia), etapă în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, a bifat cel de-al 85-lea său succes şi apropiindu-se la o singură victorie de recordul absolut deţinut de legendarul Ingemar Stenmark (Suedia), stabilit între anii 1970 - 1980, scrie AFP.

Americanca de 27 de ani a fost sunată de mama ei imediat după victoria cu numărul 84. "Mi-a spus: La naiba! Ai fost superrapidă. Mama mea este una dintre antrenoarele mele de la vârsta de trei ani și îmi dă sfaturi și acum", a spus Shiffrin pentru CNN.

Mikaela a trecut în 2020 peste o adevărată dramă, când tatăl ei a murit din senin. "Câteodată simt că nu m-am vindecat deloc. Alteori, simt că trebuie să merg mai departe alături de mama mea, de fratele meu și de prietenul meu și că sunt momente în care trebuie să fiu recunoscătoare pentru ce am", a spus ea.

Mikaela Shiffrin are o relație cu schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde, de 30 de ani, care are și el 20 de victorii în cadrul Cupei Mondiale.

Mikaela are patru Globuri de Cristal, îl va obține pe al cincilea în acest sezon, după care va pleca în urmărirea austriecei Annemarie Moser-Pröll, care are șase titluri mondiale.

