Americanca Mikaela Shiffrin a făcut senzaţie sâmbătă câştigând proba de coborâre de la St-Moritz (Elveţia), bifând a 91-a victorie la Cupa Mondială, doar a patra însă la această specialitate, mărindu-şi astfel diferenţa în fruntea clasamentului general faţă de următoarele clasate, scrie AFP.

De cinci ori deţinătoare a Marelui glob de cristal, numărul 1 mondial în ultimele două sezoane, ea a obţinut timpul de 1:28.84, fiind urmată de italiencele Sofia Goggia (1:29.99) şi Federica Brignone (1:28.99).

În clasamentul general al probei de coborâre, Shiffrin este pe primul loc, cu 100 de puncte, urmată de Goggia (80 puncte) şi Brignone (60 puncte).

În ierarhia Cupei Mondiale, americanca este lider cu 620 pct, înaintea lui Brignone (425 pct) şi elveţiencei Lara Gut-Behrami (405 pct).

Etapa de la St. Moritz se încheie duminică cu al doilea slalom super-uriaş feminin.

