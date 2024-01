"Regina" schiului alpin, în lacrimi după a 94-a victorie în Cupa Mondială. Mesaj pentru iubit VIDEO

Regina schiului, Mikaela Shiffrin, a obţinut marţi a 94-a sa victorie în Cupa Mondială, dominând-o pe rivala sa Petra Vlhova în slalomul nocturn de la Flachau.

Mikaela Shiffrin şi Petra Vlhova şi-au împărţit fiecare victorie la slalom de la începutul sezonului, iar Flachau nu a făcut excepţie. A doua la doar şapte sutimi faţă de slovacă la finalul primei manşe, americanca de cinci ori câştigătoare a globului de cristal a învins-o pe Vlhova cu 27 de sutimi.

Suedeza Sara Hector a fost a treia, la 1 secundă şi 11 sutimi.

"Sunt foarte mândră de această seară", a declarat Mikaela Shiffrin, în lacrimi. "Aş vrea să mulţumesc întregii mele echipe şi mă gândesc la Aleks (Aamodt Kilde, iubitul ei care s-a accidentat sâmbătă la coborâre). De asemenea, vreau să le mulţumesc fanilor pentru tot sprijinul", a completat ea.

