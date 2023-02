Mondialul de schi alpin a început cu o dramă. Ce s-a întâmplat cu marea favorită: ”Putea fi un loc capcană”

"Nu mă tem că se va repeta", a declarat americanca Mikaela Shiffrin după ce a abandonat luni în proba de combinată alpină din cadrul Campionatelor Mondiale de schi alpin de la Courchevel/Meribel (Franţa), unde era mare favorită, scrie AFP.

Mikaela Shiffrin a fost nevoită să abandoneze după ce a ieşit în decor la finalul probei de slalom, ceea ce nu i s-a mai întâmplat după eşecul de anul trecut de la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde a ieşit de trei ori în decor şi nu a obţinut nicio medalie.

"Nu m-a deranjat, dar ştiam că oamenii mă vor întreba. Nu mi-e teamă că se va repeta. Am depăşit ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă ar fi să aleg între sezonul pe care l-am avut, în care am reuşit mai multe curse incredibile, şi să nu obţin nicio medalie la Mondiale, aş alege sezonul pe care l-am avut", a asigurat americanca, care a strălucit în actualul sezon în Cupa Mondială, reuşind deja 11 victorii.

"Bineînţeles că sunt dezamăgită fiindcă că nu am terminat şi nu am luat medalie, dar sunt şi destul de încântată fiindcă am schiat foarte bine", a spus Shiffrin.

"La capătul pârtiei suprafaţa a devenit mai puţin compactă şi mai instabilă, am văzut asta la recunoaştere, am vrut să rămân foarte tare pe schiuri, activă. Putea fi un loc capcană dacă eram foarte rapidă, asta s-a întâmplat", a explicat ea.

"Recuperasem mai mult sau mai puţin întârzierea faţă de Brignone (câştigătoarea probei - n. r.), înaintea startului nu ştiam dacă voi fi capabilă. Sunt bucuroasă că am reuşit măcar asta", a adăugat americanca.

Shiffrin trebuie acum să se concentreze pe slalomul super-uriaş, prevăzut miercuri, înainte de disputa slalomul uriaş şi slalomul săptămâna viitoare.

La sfârşitul lui ianuarie, americanca în vârstă de 27 de ani a ajuns la 85 de succese în Cupa Mondială de schi alpin, apropiindu-se la o singură victorie de recordul absolut deţinut de legendarul suedez Ingemar Stenmark.

Italianca Federica Brignone a obţinut luni medalia de aur în proba de combinată alpină din cadrul CM de schi alpin de la Courchevel/Meribel, fiind urmată de podium de elveţianca Wendy Holdener şi austriaca Ricarda Haaser.

