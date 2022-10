Expert în război, despre înfrângerea Rusiei în Ucraina: "Veți vedea o schimbare a puterii la Moscova și o înțelegere care implică predarea Crimeii"

Evenimentele în desfășurare de pe frontul ucrainean indică o prăbușire a frontului rusesc în nordul regiunii Herson, fapt întâmplat începând cu dimineața zilei de 4 octombrie.

Russian media Rybar's latest map shows how dire the situation is in northern Kherson for Russia. These maps are 4 hours apart. pic.twitter.com/d8ZrxOdLZS

"Invadatorii ruși se retrag haotic și abandonează nordul regiunii Herson. Soldații ucraineni îi urmăresc până la Beryslav. Davydiv Brid, Velyka Oleksandrivka, Starosillya și alte așezări au fost eliberate", arată o informație confirmată publicată pe Twitter în jurul orei 15.00.

The Russian invaders are retreating chaotically and abandoning the north of Kherson region. Ukrainian defenders are chasing them to Beryslav.

Davydiv Brid, Velyka Oleksandrivka, Starosillya and other settlements have been liberated. pic.twitter.com/jZ0isMPZMF