Fostul vicepreședinte SUA Mike Pence a făcut o vizită neanunțată în Ucraina. ”Poporul american se roagă împreună cu voi” VIDEO

Fostul vicepreşedinte american Mike Pence a efectuat joi o vizită în Ucraina, în semn de susţinere a Kievului în războiul împotriva Rusiei, în contextul în care candidaţii republicani la preşedinţia Statelor Unite, în 2024, au poziţii diferite cu privire la rolul Americii în acest război, relatează CNN.

Pence s-a întâlnit în privat cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la palatul prezidenţial din Kiev.

El i-a spus că este mai hotărât ca oricând să susţină Ucraina.

Pence a vizitat, la Kiev, un centru de îngrijire a copiilor din teritorii ocupate sau care au fost deportaţi în Rusia, a adus un omagiu la Zidul Apărătorilor Căzuţi ai Ucrainei şi a vizitat Biserica ortodoxă Sf. Mihail.

El s-a oprit, în cursul vizitei, în trei oraşe şi sate - Bucea, Irpin şi Moşun -, la periferia Kievului, avariate puternic în bombardamente şi unde s-au comis atrocităţi împotriva civililor în timpul ocupaţiei ruse, în 2022, unde s-a întâlnit cu locuitori şi a depus flori la memoriale ale victimelor războiului.

⚡️Former US Vice President Mike Pence came to Kyiv with an unannounced visit.

More news here 👉 https://t.co/S95ZiWHXi6 pic.twitter.com/eH567UmXyZ