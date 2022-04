Fostul mare boxer Mike Tyson nu și-a mai putut stăpâni nervii și l-a bătut măr pe un pasager.

Incidentul s-a petrecut miercuri seara într-un avion care pleca de pe aeroportul San Francisco, scrie TMZ.

Un călător aflat în spatele lui Mike Tyson a început să vocifereze și să arate cu degetul înspre fostul boxer. Acesta a cedat la un moment dat și l-a lovit pe pasagerul respectiv până l-a umplut de sânge.

Un martor din avion spune că Tyson a fost la început cordial cu toată lumea și a acordat autografe, dar a fost scos din pepeni de călătorul bătut.

Mike Tyson punches man on plane multiple times after provoking him 😳‼️

Before and after antagonizing Mike Tyson on a plane pic.twitter.com/2J6GTmeR1N