Motivul pentru care Myke Tyson a ajuns într-un scaun cu rotile FOTO

Mike Tyson, unul dintre cei mai mari boxeri din istoria acestui sport, a fost surprins zilele trecute într-un scaun cu rotile.

Legendarul pugilist, acum în vârstă de 56 de ani, a ținut să-și liniștească fanii, spunând că nu este vorba de nimic grav.

"Am sciatica de mai mult timp, se declaşează. Iar atunci când se declanşează, nu pot nici măcar să vorbesc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că este singura problemă de sănătate pe care o am. Mă simt foarte bine acum", a declarat Mike Tyson,care în urmă cu un an și opt luni a urcat pentru ultima dată în ring, într-un meci demonstrativ.

Tyson deține recordul pentru cel mai tânăr boxer, care a câștigat un titlu la categoria la supergrea, la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile.

Mike Tyson reveals he is suffering from a rare health condition that sometimes leaves him in a wheelchair and 'unable to talk' https://t.co/rcDTsv5GOK pic.twitter.com/844ZGevidy