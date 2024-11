Mike Tyson a rostit doar câteva cuvinte, iar Jake Paul a încercat să-l provoace pe adversarul său, miercuri, la conferința de presă de dinaintea meciului extrem de așteptat din Dallas.

Fost campion mondial la categoria grea, Tyson, 58 de ani, îl va înfrunta vineri pe Paul, 27 de ani, un youtuber devenit pugilist, pe AT&T Stadium din Dallas.

Tyson nu a mai luptat ca profesionist de 19 ani și a părut dezinteresat în timp ce Paul a dominat conferința de presă.

Paul a încercat să îl provoace pe Tyson întrebându-l despre comentariile făcute într-un documentar în care fostul campion se descria drept „ucigaș înnăscut”.

Aproximativ 70.000 de fani sunt așteptați vineri la o luptă care va fi transmisă în direct pe Netflix, de la ora 03.00 în România, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar peste 1.000 de persoane - majoritatea fani Tyson - au participat la conferința de presă.

Au fost huiduieli pentru Paul, care a purtat un dop de ureche cu vârfuri de diamant și a făcut referire la meciul pentru titlu în care Tyson a mușcat o bucată din urechea lui Evander Holyfield în 1997.

Când Paul a numit comentariile adversarului său „drăguțe”, Tyson fie nu l-a ascultat, fie a ales să îl ignore.

Una dintre cele mai controversate și volatile figuri din istoria sportului, după ce a fost campion incontestabil și a făcut trei ani de închisoare pentru viol, Tyson s-a animat când un reporter l-a întrebat despre posibila înfrângere în fața lui Paul.

„Nu am de gând să pierd, ați auzit ce am spus?”, a strigat el.

Mike Tyson și Jake Paul vor primi fiecare aproximativ 38 de milioane de euro (40 de milioane de dolari), în ciuda criticilor din jurul meciului.

„Sunt aici să câștig 40 de milioane și să elimin o legendă”, a declarat Jake Paul.

„Această luptă nu-mi va schimba viața din punct de vedere financiar”, a declarat Tyson pentru publicația britanică SPORTbible. „Dacă aș face-o gratis, nu mi-ar schimba viața. Soția mea îmi spune constant că nu trebuie să te bat. Dar asta este ceea ce vreau să fac, ăsta sunt eu. Sunt în căutarea gloriei de altădată”, a completat Tyson.

WHO YOU GOT? Jake Paul and Mike Tyson stare down at the #PaulTyson press conference.

