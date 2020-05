Mike Tyson ar putea reveni in ringul de box pentru o lupta incendiara

Ziare.

Evander Holyfield, ajuns la 57 de ani, spune ca ar lupta din nou cu fostul sau rival."Daca Tyson vrea, da", a spus Holyfield, despre o posibila lupta de trei runde intre cei doi.Mike Tyson si Evander Holyfield au lupta de doua ori impreuna, ambele partide fiind castigate de Holyfield.Prima oara, pe 9 noiembrie 1996, Evander Holyfield s-a impus printr-un TKO in runda a 11-a.Apoi, in cea de-a doua, care a avut loc pe 28 iunie 1997, Mike Tyson a fost descalificat in runda a 3-a dupa ce l-a muscat de ureche pe adversarul sau.I.G.