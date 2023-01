Campioana Danemarca defilează la Mondialul de handbal. Jucătorul care a marcat 300 de goluri la turneele finale. Alte rezultate

Germania, Danemarca, Norvegia, Olanda şi Egipt, care au obţinut duminică a doua victorie la Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia şi Polonia, şi-au asigurat calificarea în grupele principale.

În Grupa E, la Katowice, Germania a învins la mare luptă Serbia cu 34-33 (19-17), în timp ce Qatarul a dispus de Algeria cu 29-24 (12-11).

Norvegia este lider în Grupa F, după ce a învins Argentina 32-21 (16-12), în timp ce Olanda a întrecut Macedonia de Nord cu 34-24 (18-11).

Egiptul, medaliată cu bronz la JO de la Tokyo, a obţinut a doua sa victorie în Grupa G, 30-19 (13-9) cu Marocul, în timp ce Croaţia a depăşit SUA cu 40-22 (20-10).

În Grupa H, Danemarca, campioana mondială en titre şi vicecampioană olimpică, a întrecut Bahrain cu 36-21 (16-9), iar Belgia a dispus de Tunisia cu 31-29 (17-16).

Cu această ocazie, Mikkel Hansen, vedeta danezilor, a ajuns la impresionanta cifră de 300 de goluri marcate la Campionatele Mondiale.

No ordinary penalty — with this goal, 🇩🇰 Mikkel Hansen hit 300 at the IHF Men's World Championship 🏆#POLSWE2023 #sticktogether @dhf_haandbold @mikkelhansen24 pic.twitter.com/cGgYKR5EqQ