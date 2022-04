S-a logodit iar Miley Cyrus? Cine e alesul

Miley Cyrus, cea care in urma cu peste doi ani a rupt logodna de 16 luni cu actorul Liam Hemsworth, pare sa se fi logodit din nou.

Actrita si cantareata in varsta de 23 de ani a postat pe o retea sociala un instantaneu (foto) in care afiseaza un inel de logodna, purtat pe degetul potrivit, bijuterie foarte similara celei daruite de Liam in 2012, de 3,5 carate, relateaza ContactMusic.

Postarea apare in contextul in care, de ceva vreme, Miley a fost vazuta in compania lui Liam, ba chiar in ipostaze tandre, tabloidele scriind ca cei doi s-au impacat. Mai mult, TMZ scrie ca Miley si Liam s-ar fi mutat din nou impreuna, in casa actorului, in Malibu.

Fosta Hannah Montana a incheiat de ceva vreme cu o relatie cu unul dintre fiii lui Arnold Schwarzenegger.

De asta s-a despartit de Patrick Schwarzenegger? Miley Cyrus, dezvaluiri despre sexualitatea sa

Miley si Liam s-au despartit in 2013, intr-un moment in care fanii lor se asteptau sa vina nunta. Impacarea ar fi avut loc de Revelion, pe care Miley si Liam l-au petrecut in Australia, tara nativa a actorului francizei "The Hunger Games".

In 8 ianuarie, la ceremonia Globurilor de Aur, cei doi s-au comportat ca un cuplu, tinandu-se de mana si sarutandu-se, mai scrie presa straina.

Ads

#TrueLove A photo posted by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Oct 26, 2015 at 11:40am PDT

A.S.