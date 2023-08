Dovada ca Bonnie si Clyde inca mai fascineaza

Miley Cyrus este momentan in negocieri pentru a o juca pe Bonnie Parker, perechea lui Clyde Barrow, intr-o miniserie ce va fi difuzata de History Channel si Lifetime.

In prezent, fosta Hannah Montana filmeaza pentru Doi Barbati si Jumatate, iar cariera ei pare sa aiba o curba ascendenta, remarca Gossip Cop.

Se stie ca mini-seria va insuma 4 ore, insa nu s-au facut niciun fel de referiri la partenerul din film al vedetei.

In 1967, Faye Dunaway a fost cea care a intruchipat-o pe Parker in filmul de Oscar Bonnie si Clyde, din 1967.

Pistoalele banditilor, vandute la licitatie

Recent, in cadrul unei licitatii desfasurate la New Hampsihire, cele doua pistoale descoperite asupra celebrilor banditi Bonnie Parker si Clyde Barrow, dupa ce au fost impuscati de un echipaj de politie in 1934, au fost vandute cu cate un sfert de milion de dolari fiecare, semn ca notorietatea celor doi si interesul publicului pentru acestia inca nu a scazut.

E vorba de un pistol de calibrul 38 milimetri folosit de Bonnie si de un revolver Colt de calibrul 45 milimetri folosit de Clyde, conform NBC News.

Armele vandute la licitatia de duminica fusesera cumparate de Robert Davis, in 1986, cu 50.000 de dolari fiecare.