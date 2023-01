Gata cu criticile. Miley Cyrus este de azi majora si poate face tot ce vrea

Miley Cyrus implineste sambata, pe 23 noiembrie, varsta de 21 de ani, ceea ce inseamna ca a devenit majora cu acte in regula in toate statele americane.

Chiar daca nu atinsese inca pragul majoratului, cantareata care a interpretat-o pe ingenua Hannah Montana a marcat un an plin de nebunii, semn ca nu i-a pasat prea mult de faptul ca era minora, scrie Hollywood Reporter.

Cat a primit Miley Cyrus pentru a face un film porno

Miley Cyrus a avut o evolutie spectaculoasa, transformandu-se din idolul adolescentilor inocenti intr-un simbol al dezmatului tineresc. Ea si-a schimbat radical look-ul, si-a acoperit trupul cu tatuaje, a incercat senzatii nu tocmai recomandate minorilor si a iesit dintr-o relatie pe care o avea de patru ani cu Liam Hemsworth.

A fumat marijuana pe scena MTV

In afara de faptul ca a fumat droguri chiar pe scena de la MTV European Music Awards, artista a avut si o aparitie intr-un costum provocator, atingandu-se si dansand lasciv la Video Music Awards, alaturi de Robin Thicke.

In plus, desi era minora, vedeta a avut deja mai multe aparitii topless in reviste si videoclipuri si a recunoscut ca a consumat substante interzise.

Miley Cyrus socheaza din nou - ce-a facut de aceasta data

Criticii comportamentului controversat din ultimul an al artistei nu pot spune nimic de acum inainte, caci aceasta a devenit majora. Nimic legat de varsta ei, in orice caz.