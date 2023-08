Miley Cyrus: Britney Spears ma intelege cel mai bine

Cantareata Miley Cyrus, cea care, practic, a crescut pe micul ecran, si care parea ca se simte in elementul ei de fiecare data cand e filmata sau fotografiata, a declarat recent ca, in realitate, exista momente in care blitzurile paparazzilor o agaseaza.

"Britney ma intelege cel mai bine", a afirmat ea recent, facand referire la problemele de viata prin care a trecut cantareata, acum mama a doi copii, situatii in care ar fi dat orice pentru a nu fi fotografiata si a avea parte de intimitate, pentru a se regasi.

"Fiecare trece printr-un moment, in viata, cand nu vrea sa i se faca poze in fiecare zi", a declarat fosta Hannah Montana. "Britney nu a avut cum sa spuna 'trec prin ceva acum si nu vreau sa fiu pozata'". "Nici eu nu pot spune asta", a completat actrita si cantareata, conform Gossip Cop.

Miley, acum in varsta de 20 de ani, si-a inceput cariera la numai 9 ani, admitand ca n-a fost deloc simplu sa treaca prin adolescenta cu toti ochii atintiti asupra ei.

In varsta de 31 de ani, Spears a avut acum cativa ani o cadere pe care niciun tabloid nu a ratat-o, prezentand-o pe larg la momentul respectiv. De atunci, insa, a revenit in forta cu albumul Femme Fatale, devenind si jurat al emisiunii X Factor din SUA.