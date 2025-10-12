Un miliardar american, fost susținător al lui Hillary Clinton, a trecut de partea lui Trump: "Cred că face o treabă excelentă". Ce propunere îi face liderului SUA

Duminica, 12 Octombrie 2025
Miliardarul Marc Benioff, cunoscut anterior pentru ideile sale liberale și pentru susținerea arătată lui Hillary Clinton - fostă candidată la Președinția SUA - pare să fi devenit un admirator al lui Donald Trump.

Benioff a anunțat că susține politica actualului lider de la Casa Albă, informează HotNews la data de 12 octombrie 2025.

"Cred că face o treabă excelentă", a declarat Marc Benioff cu privire la Donald Trump.

Benioff a lansat și o cerere către președintele SUA, mergând pe linia ideilor deja agreate de Donald Trump. Benioff a făcut apel la președintele Trump să trimită Garda Națională pe străzile din San Francisco, cu scopul de a reduce criminalitatea din marele oraș californian.

Într-un interviu pentru New York Times, miliardarul s-a declarat „total de acord” ca trupele Gărzii Naționale să fie desfășurate la San Francisco.

„Nu avem destui polițiști, așa că, dacă pot fi mai mulți polițiști, sunt total de acord”, a spus Benioff.

Benioff este fondator al companiei de software Salesforce și patron al revistei Time și este de mult timp o figură proeminentă în sfera afacerilor din San Francisco. Miliardarul este cunoscut și pentru acțiunile sale umanitare. În ultimii 26 de ani, familia și compania sa au donat peste 1 miliard de dolari unor cauze sociale din zona Bay Area a San Francisco.

În anul 2016, Benioff a organizat o mare strângere de fonduri pentru Hillary Clinton, candidata democrată la Președinție care a pierdut în fața lui Trump.

