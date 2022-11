Unul dintre cei mai mari escroci din lume a primit peste 11 ani de închisoare. Cum păcălea victimele "Miliardarul Gucci Master"

Hushpuppi, influencer cu aproape 3 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost condamnat la peste 11 ani de închisoare în SUA pentru implicarea într-un sindicat internațional de fraudă, scrie observatornews.ro.

"Miliardarul Gucci Master" va avea de plătit şi peste 1.700.000 de dolari, sumă ce reprezintă banii furaţi de la victime.

Hushpuppi, pe numele lui real Ramon Abbas, și-a etalat stilul de viață extravagant pe pagina sa de Instagram, care a avut 2,8 milioane de urmăritori până să fie dezactivată.

Judecătorul din Los Angeles i-a ordonat să plătească 1.732.841 de dolari, pentru ca cele două victime ale fraudei să-şi recupereze banii.

Abbas își va ispăși pedeapsa de 135 de luni într-o închisoare federală.

Hushpuppi bags 135 months in jail. Ordered to pay $1.7m restitution.

A United States District Court for the Central District of California has finally sentenced Instagram celebrity, Ramon Abbas Olorunwa, popularly known as Hushpuppi, to 11 years and three months in federal pic.twitter.com/y3EErm8exG