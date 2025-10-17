Un fost pompier american care a ajuns multimilionar a relatat cum succesul financiar l-a îndepărtat de camarazii săi și de sentimentul de fraternitate pe care îl găsise în echipa de la stația de pompieri.

Deși averea i-a adus libertate și confort, spune că a pierdut ceva ce banii nu pot cumpăra: sentimentul de apartenență.

Business Insider a publicat un articol povestit de protagonist. Textul se bazează pe o conversație cu Jeremy Barker, fondator și CEO al companiei Murphy Door, specializată în vânzarea de uși și soluții de depozitare.

"Câștigam doar 6,13 dolari pe oră"

"Am știut dintotdeauna că vreau să fiu pompier și am început antrenamentele încă din liceu. Aș fi fost încântat de cariera mea, dar salariul extrem de mic nu corespundea visurilor mele — nu-mi permitea nici măcar să merg la facultate. Am știut că trebuie să schimb ceva, așa că am părăsit secția de pompieri și am pornit pe cont propriu ca antreprenor.

Astăzi sunt multimilionar. Dar sunt încă pompier — din dragoste pentru meserie, nu pentru bani."

"A fost nevoie de timp pentru a reuși"

"Drumul până aici a fost plin de suișuri și coborâșuri. În tinerețe, am câștigat bine conducând o companie care vindea garaje și magazii.

Din cauza lipsei de educație financiară și a interesului prea mare pentru distracție, banii nu au ținut mult. Am vândut drepturile asupra ideii către Home Depot, dar nu am rămas cu prea mult. După vânzare, am fost nevoit să trăiesc un an în mașină.

În următorul deceniu, am căutat o carieră care să fie și profitabilă, și împlinitoare. Am vândut rulote, apoi am lucrat în construcții, ajungând în cele din urmă să îmi deschid propria firmă. A mers bine până la criza financiară din 2008. La 33 de ani, eram din nou într-o situație financiară dificilă.

Mi-am dorit un loc de muncă stabil și știam că incendiile și urgențele nu dispar niciodată. Salariul era tot mic — aproximativ 380 de dolari pe săptămână — dar beneficiile și stabilitatea m-au atras înapoi la stația de pompieri, în 2010."

"Colegii erau familia mea"

"A fi pompier era o adevărată frăție, între bărbați și femei deopotrivă. Aveam respect, apreciere și grijă unii pentru alții. Colegii de pe tura mea erau cei mai buni prieteni ai mei. Petreceam tot timpul împreună — în zilele libere mergeam la vânătoare, în camping sau la drumeții. Sărbătoream chiar și Crăciunul împreună, ca o familie.

La doi ani după ce m-am întors în meserie, am fondat Murphy Door, o companie care vinde uși și mobilier ascuns — de exemplu, o ușă care arată ca o bibliotecă sau un pat rabatabil care pare un suport TV.

Nu credeam că voi renunța vreodată la meseria de pompier, pentru că o iubeam, dar voiam o afacere secundară. Mă simt bine sub presiune.

Pe măsură ce compania a crescut, a început să-mi ceară tot mai mult timp. Am început să lipsesc de la ieșirile cu colegii ca să lucrez la afacere. Curând, au încetat să mă mai invite."

"Când am devenit de succes, am început să mă simt distant față de prieteni"

"În scurt timp, m-am simțit un străin în propria echipă. Nu luam niciun salariu de la Murphy Door — trăiam tot din 15,75 dolari pe oră, cât câștigam ca pompier. Dar, până în 2015, compania depășise 1 milion de dolari în vânzări anuale.

Colegii au început să glumească din ce în ce mai des pe seama mea și a muncii mele. Aveam alte priorități — ei voiau să se relaxeze în zilele libere, eu lucram mereu la afacere.

Mă simțeam obligat să repet mereu că nu mă consideram superior lor. N-am găsit niciodată o cale să depășesc acea barieră.

În 2016, șeful pompierilor m-a chemat la o discuție. Mi-a spus că, deși fizic eram prezent la serviciu, mintea mea era mereu la Murphy Door și la familie. M-a încurajat să-mi stabilesc prioritățile în funcție de ceea ce prețuiam cel mai mult. A fost greu de acceptat, dar știam că avea dreptate.

Când am ajuns acasă în acea zi, doar câinele m-a întâmpinat — soția și fiica mea nici nu s-au uitat la mine. Soția mi-a spus că, dacă vreau să fiu tratat ca un tată, trebuie să încep să mă comport ca unul.

A doua zi mi-am dat demisia din pompierie."

"Lucrez tot 16 ore pe zi, dar îmi fac timp și pentru familie"

"Acum, la 50 de ani, am o avere de aproximativ 150 de milioane de dolari, dar tot lucrez 16 ore pe zi. Din păcate, plecarea de la pompieri nu mi-a adus mai mult timp liber — doar mai multă muncă la Murphy Door.

Situația mea financiară îmi permite uneori să fiu mai prezent pentru copii. Acum, programul lor încărcat cu sporturi și activități face dificil timpul petrecut împreună. Totuși, pot lua avionul meu privat pentru a ajunge la timp la meciurile lor. În vacanțe, îmi propun să mă deconectez complet, ca să petrec timp de calitate cu soția și copiii.

Am și un mic grup de vechi prieteni — trei băieți care mi-au rămas alături întotdeauna. Ne întâlnim la o cafenea modestă și nu vorbim despre bani sau afaceri, ci despre copii și amintiri. Asta îmi lipsește cel mai mult de la pompieri."

"Îmi doresc relații autentice, reciproce"

"Bogăția mea a avut un impact uriaș — și nu întotdeauna pozitiv — asupra relațiilor mele. Urăsc că trebuie să mă întreb dacă oamenii chiar țin la mine sau doar la banii mei. Îmi filtrez toate relațiile prin această întrebare.

Îmi place să-i ajut pe alții, dar nu vreau să fiu mereu primul pe care îl sună când au nevoie de bani, mai ales dacă nu încearcă să se ajute singuri. De curând, un membru al familiei mi-a cerut bani după ce mi-a spus că „a lenevit” în ultima vreme. Aș vrea doar să-l pot învăța să muncească — e inteligent și capabil fizic.

Încă sunt pompier cu jumătate de normă, fac ture la câteva luni. Glumesc mult cu colegii — îmi spun „domnul milionar” sau mă întreabă despre afaceri și viață. E în regulă, dar și eu am nevoie uneori de un mentor.

În final, mi-aș dori să am mai multe relații reciproce — oameni care să mă asculte când am nevoie să mă descarc sau să povestesc despre un caz dificil.

Tot ce îmi doresc este să fiu aceeași persoană care am fost mereu — dar pur și simplu nu mai pot", a relatat acesta pentru Business Insider.

