Autor: Bogdan Atanasiu
Sambata, 23 August 2025, ora 19:48
Cum și-au construit sau au moștenit imperiile cei mai tineri 5 miliardari ai lumii
Brazilianca Lívia Voigt de Assis deține 3,1% din acțiunile WEG Industries FOTO Instagram

La o vârstă la care majoritatea abia își încep cariera, acești cinci tineri au reușit deja să își asigure un loc în clubul miliardarilor.

Potrivit listei Forbes Middle East 2025, cei mai tineri miliardari din lume provin din domenii extrem de variate: gaming, producție industrială, inteligență artificială (AI) și farmaceutice. Unii au moștenit averi uriașe, în timp ce alții își construiesc singuri imperii de afaceri.

Lívia Voigt de Assis

  • Vârstă: 20
  • Sursa averii: Mașini industriale
  • Avere netă: 1,2 miliarde $

Brazilianca Lívia Voigt de Assis deține 3,1% din acțiunile WEG Industries, un gigant multinațional specializat în producția de motoare electrice, sisteme de automatizare și tehnologii energetice. Compania, listată la bursa din Brazilia, a fost cofondată de bunicul ei, Werner Ricardo Voigt, și este una dintre cele mai valoroase firme industriale din țară.

Deși Voigt de Assis nu are un rol activ în conducerea companiei, averea ei este asigurată prin fonduri de familie și pachete de acțiuni. Alături de sora ei, care deține și ea un pachet de 3,1%, face parte din noua generație a uneia dintre cele mai influente familii industriale din Brazilia.

Clemente Del Vecchio

  • Vârstă: 20
  • Sursa averii: Ochelari & optică
  • Avere netă: 6,6 miliarde $

Italianul Clemente Del Vecchio a devenit miliardar la doar 18 ani, după moartea tatălui său în 2022, legendarul Leonardo Del Vecchio, fondatorul imperiului Luxottica — compania din spatele brandurilor Ray-Ban, Oakley și multe altele.

El a moștenit 12,5% din Delfin, holdingul familiei care controlează pachete importante din EssilorLuxottica, dar și investiții în asigurări și bănci. Nu ocupă deocamdată o funcție executivă, însă beneficiază de un trust de familie bine organizat. Nu este singurul moștenitor: frații săi vitregi, Luca și Leonardo Maria, au intrat și ei pe lista miliardarilor prin moșteniri similare.

Johannes von Baumbach

  • Vârstă: 19
  • Sursa averii: Farmaceutice
  • Avere netă: 5,4 miliarde $

Johannes von Baumbach este cel mai tânăr moștenitor cunoscut al averii farmaceutice germane Boehringer Ingelheim. Compania de familie este una dintre cele mai mari din Germania, renumită pentru inovațiile sale în medicina umană și veterinară.

Despre implicarea directă a lui Johannes în afacere se știu puține lucruri, familia preferând să își păstreze discreția. Conducerea companiei rămâne în mâinile unchiului său, Hubertus von Baumbach. În afara afacerilor, Johannes este un schior de performanță stabilit în Austria. Averea lui de 5,4 miliarde $ reflectă o moștenire farmaceutică solidă, construită pe generații de leadership și inovație.

Alexandr Wang

  • Vârstă: 28
  • Sursa averii: Inteligență Artificială
  • Avere netă: 2 miliarde $

Alexandr Wang este cel mai tânăr miliardar self-made din lume și cofondatorul companiei Scale AI, specializată în etichetarea datelor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și pentru vehicule autonome.

Wang a renunțat la MIT în primul an și, în 2016, a fondat Scale alături de Lucy Guo. De atunci, compania a atras clienți de top precum Meta, Microsoft și General Motors și a strâns recent 1 miliard $ la o evaluare de 13,8 miliarde $. Cu o participație estimată la 14%, Wang are acum o avere de 2 miliarde $ și este una dintre figurile-cheie din sectorul AI.

Ed Craven

  • Vârstă: 29
  • Sursa averii: Casino online
  • Avere netă: 2,8 miliarde $

Australianul Ed Craven este miliardar self-made și cofondatorul platformei Stake.com, un casino online în plină expansiune, specializat în jocuri de noroc cu criptomonede. Alături de partenerul său, Bijan Tehrani, a transformat platforma într-un colos global, care a generat 4,7 miliarde $ venituri anul trecut.

Chiar dacă s-a confruntat cu provocări de reglementare în SUA și Marea Britanie, Stake.com a câștigat rapid popularitate prin streameri și influenceri. Platforma ar reprezenta până la 4% din toate tranzacțiile globale cu Bitcoin — o dovadă a anvergurii sale uriașe. Averea lui Craven reflectă o combinație între gândirea inovatoare și momentul perfect într-o piață digitală aflată în plină schimbare, scrie gobankingrates.com.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

