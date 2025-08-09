Ironii între miliardarii lumii. Fondatorul Chat GPT, sarcastic la adresa lui Musk: „Am impresia că doar stă pe X toată ziua”

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declarațiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI și Microsoft ar putea pune în pericol chiar firma din urmă, transmite Reuters.

Reacția vine după ce Microsoft a anunțat integrarea noii versiuni GPT-5 în produsele sale, inclusiv Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot și Azure AI Foundry.

Musk a reacționat imediat pe X (fostul Twitter), scriind: ”OpenAI o să mănânce Microsoft de viu.”

CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a preferat un ton conciliant: ”Oamenii încearcă de 50 de ani și asta e partea frumoasă! În fiecare zi înveți ceva nou, inovezi, colaborezi și concurezi.”

Nadella a felicitat totodată și chatbotul Grok 4, dezvoltat de Musk, menționând că este deja disponibil în versiune limitată pe Azure.

Întrebat despre comentariile lui Musk, Altman a declarat vineri la CNBC: ”Știți, nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua și scrie cum OpenAI e groaznic, cum modelele noastre sunt proaste și cum nu suntem o companie serioasă.”

Rivalitatea dintre cei doi datează din 2015, când au cofondat OpenAI ca laborator nonprofit pentru cercetare în domeniul inteligenței artificiale. Ulterior, Altman a transformat proiectul într-o companie orientată spre profit, susținută masiv de Microsoft, ceea ce l-a nemulțumit pe Musk.

Acesta a dat în judecată compania (proces retras ulterior), acuzând o abatere de la misiunea inițială.

Într-un alt episod tensionat, Musk a condus un consorțiu care a oferit 97,4 miliarde de dolari pentru a prelua controlul organizației-mamă a OpenAI. Răspunsul lui Altman?

”Nu, mulțumesc, dar dacă vrei, noi putem cumpăra Twitter cu 9,74 miliarde.”

OpenAI a refuzat până acum să comenteze pe larg disputa, însă Altman a sugerat că propunerea lui Musk ar fi fost o încercare de ”a încetini un competitor.”

