Mogulii care nu îmbătrânesc. Cum 94 de ani a devenit noul 54 în lumea bogaților

Generația actuală de miliardari și lideri de conglomerate media pare să fi rescris regulile longevității la vârful puterii. Dacă altădată șefii de imperii economice erau forțați să facă loc altora mult mai devreme, astăzi mulți dintre ei continuă să dicteze trenduri globale și la 90 de ani, scrie Financial Times.

Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, și-a pregătit deja fiul, Lachlan, pentru a-i prelua imperiul media, însă longevitatea familiei nu lasă loc de grabă: mama sa a trăit până la 103 ani, iar progresul medicinei ar putea prelungi și mai mult această tradiție. Într-un registru similar, Warren Buffett, care își încheie mandatul la Berkshire Hathaway la 95 de ani, mărturisea recent că „nu a început să simtă bătrânețea până la 90 de ani”. Giorgio Armani, la rândul său, spunea cu puțin timp înainte să moară la 91 de ani că slăbiciunea lui era „nevoia de a controla totul”, inclusiv expoziții muzeale.

Puterea longevității

Acești oameni par să transforme în realitate gluma lui Woody Allen despre nemurire: „Nu vreau să trăiesc în amintirea compatrioților mei, vreau să trăiesc în apartamentul meu.” Allen însuși împlinește 90 de ani luna viitoare, la fel ca miliardarul Charles Koch, cunoscut pentru finanțarea cauzelor libertariene, care speră să-l depășească în viață pe rivalul său ideologic, George Soros, retras la 92 de ani din fruntea Open Society.

Ads

Secretul longevității acestor moguli stă nu doar în genetică, ci și în accesul la terapii avansate — de la tratamente cu celule stem până la proceduri controversate de „spălare a sângelui”. Rezultatul este apariția unei clase aproape permanente de „membri pe viață” ai elitei globale, comparabilă cu monarhiile de odinioară.

Murdoch, de pildă, a moștenit primul ziar australian în 1953 și de atunci influențează politica britanică și americană de peste jumătate de secol. În comparație, durata medie a unui mandat de lider politic ales este de doar câțiva ani.

Moguli vs. politicieni

Longevitatea devine, așadar, o formă de putere în sine. Noii lideri politici intră în „sala motoarelor” a puterii mondiale doar temporar, în timp ce mogulii sunt acolo de decenii, cu resurse și rețele care le permit să controleze fluxurile informaționale și să dicteze direcții tehnologice.

Ads

Astăzi, cinci dintre cele mai valoroase zece companii din lume sunt conduse direct de fondatori sau figuri centrale: Jensen Huang la Nvidia, Mark Zuckerberg la Meta, Elon Musk la Tesla, Mohammed bin Salman de facto la Saudi Aramco și Jeff Bezos, care continuă să influențeze Amazon.

O clasă de putere fără limită de vârstă

Nu e surprinzător că lideri politici precum Vladimir Putin sau Donald Trump privesc cu admirație acest model de longevitate. Într-o conversație recentă surprinsă cu Xi Jinping, Putin glumea despre transplanturi de organe și nemurire: „Astăzi, la 70 de ani, încă ești copil.”

În SUA, ultimii patru președinți care au murit au depășit toți 93 de ani, iar „cohorta” de lideri globali autoritari este deja în jurul vârstei de 70 de ani, cu așteptări de viață mai mari ca oricând.

Ads

Un sondaj realizat în 2018 de UBS Wealth Management pe un eșantion de 5.000 de persoane cu averi de peste 1 milion de dolari arăta că peste jumătate dintre respondenți se așteaptă să atingă 100 de ani. În rândul miliardarilor, optimismul este și mai mare. Noii moguli din tehnologie, îmbogățiți încă din tinerețe, sunt pe cale să devină cea mai longevivă generație de lideri din istoria afacerilor.

Iar pentru aceștia, la 94 de ani, retragerea nu mai este o obligație. E doar o opțiune.

Ads