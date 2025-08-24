E greu de imaginat un miliardar care vinde sandvișuri, întoarce burgeri pe grătar sau aranjează marfa pe rafturi, dar mulți dintre cei mai bogați oameni ai lumii au pornit, de fapt, din locuri foarte modeste. Poate că astăzi zboară cu avioane private și conduc companii de succes, însă miliardari precum Warren Buffett, Richard Branson sau Elon Musk și-au construit averile pas cu pas, de jos.

Află ce au făcut acești 14 miliardari faimoși pentru a-și câștiga primii bani — și cum au reușit să devină și să rămână miliardari.

David Geffen

Averea netă: 8,6 miliarde $

Primul job: Funcționar la poșta internă, 1964

Salariul atunci: 1,60 $/oră

Echivalent astăzi: 16,07 $/oră

Magnatul industriei de divertisment David Geffen și-a început cariera în departamentul de corespondență al agenției William Morris. A învățat să deschidă scrisori cu abur și să citească memorii invers, de pe birouri — potrivit unui interviu din The New Yorker —, ceea ce l-a ajutat să devină mai valoros pentru companie. Ulterior a fondat Asylum Records, Geffen Records și DreamWorks SKG.

Giorgio Armani

Averea netă: 11,3 miliarde $

Primul job: Asistent de fotograf, 1957

Salariul atunci: 1,38 $/oră

Echivalent astăzi: 15,52 $/oră

Cu mult înainte ca faimoasele lui costume să schimbe lumea modei, Giorgio Armani a servit în armata italiană. În timpul serviciului militar a început să fie interesat de modă.

„Făceam armata și am avut 20 de zile de permisie în Milano”, povestea Armani pentru Time în 2009.

Un prieten l-a întrebat dacă vrea să câștige niște bani ajutând un fotograf la un magazin universal, iar așa a început drumul spre o carieră de succes. După ce și-a încheiat serviciul militar, Armani a început să lucreze la La Rinascente, un celebru magazin din Milano, unde și-a început cariera de designer.

Travis Kalanick

Averea netă: 3,6 miliarde $

Primul job: Vânzări din ușă în ușă, 1998

Salariul atunci: 10,26 $/oră

Echivalent astăzi: 19,70 $/oră

Fondatorul Uber, Travis Kalanick, și-a început cariera vânzând cuțite Cutco, din ușă în ușă, în adolescență. Spiritul său antreprenorial a înflorit rapid și, la 18 ani, a lansat primul business — un curs de pregătire pentru SAT, numit New Way Academy.

A studiat inginerie la UCLA, dar a renunțat în 1998 pentru a intra în lumea startup-urilor. Riscul a dat roade: Kalanick și-a vândut toate acțiunile Uber în 2019 pentru peste 2,5 miliarde $. Astăzi este CEO la CloudKitchens.

Evan Spiegel

Averea netă: 3 miliarde $

Primul job: Promoter Red Bull, 2008

Salariul atunci: 385 $/lună

Echivalent astăzi: 566 $/lună

Fondatorul Snap, Evan Spiegel, lucra încă din liceu ca intern la Red Bull, promovând băutura energizantă în baruri și cluburi. După ce a absolvit liceul, a studiat design de produs la Stanford, unde i-a cunoscut pe viitorii cofondatori ai Snapchat, Reggie Brown și Bobby Murphy.

Ted Turner

Averea netă: 2,5 miliarde $

Primul job: Director de publicitate, 1960

Salariul atunci: 6.541 $/an

Echivalent astăzi: 69.278 $/an

Fondatorul CNN și filantropul Ted Turner visa să intre în marină, dar soarta a avut alte planuri. După ce a fost exmatriculat de la Brown University pentru că a primit o femeie în camera de cămin, a început să lucreze la agenția de publicitate a tatălui său.

S-a dovedit extrem de talentat și, în primul an, a reușit să dubleze veniturile biroului. În final, a preluat afacerea, pe care a vândut-o către Time Warner pentru 7,5 miliarde $ în 1996.

Roger Penske

Averea netă: 6,7 miliarde $

Primul job: Pilot de curse

Înainte de a-și construi imperiul în transporturi, Roger Penske a fost pilot de curse. Cumpăra, recondiționa și vindea mașini de competiție.

„Am fost invitat să dau testul pentru Indianapolis 500 prin 1965, dar nu am putut pentru că aveam job și a trebuit să refuz”, a povestit el pentru Automotive News. În locul lui a concurat Mario Andretti, care a devenit una dintre legendele curselor auto.

Jack Dorsey

Averea netă: 5,4 miliarde $

Primul job: Inginer software, 1991

Salariul atunci: 44.971 $/an

Echivalent astăzi: 103.683 $/an

CEO-ul Square și fondatorul Twitter și-a început cariera în software încă din liceu, în St. Louis. Fascinat de programare, la 15 ani a scris un software de dispecerat pentru taxiuri, folosit și astăzi de unele companii.

Bruce Nordstrom

Averea netă: 1 miliard $

Primul job: Muncitor în depozit, 1942

Salariul atunci: 0,25 $/oră

Echivalent astăzi: 4,94 $/oră

Bruce Nordstrom și-a început cariera la doar 9 ani, lucrând în depozitul de încălțăminte al companiei familiei sale, pentru 25 de cenți pe oră. Mai târziu, a transformat compania într-un gigant cu peste 150 de magazine în SUA și Europa.

Richard Branson

Averea netă: 2,6 miliarde $

Primul job: Proprietar de revistă, 1966

La 16 ani, după ce a renunțat la liceu, Richard Branson a lansat revista Student. Primul număr a vândut publicitate de 8.000 $, suficient pentru un tiraj de 50.000 de exemplare. Pentru a-și finanța revista, a fondat Virgin ca afacere prin corespondență — care s-a transformat ulterior în casă de discuri și apoi într-un brand global.

Averea netă: 217 miliarde $

Primul job: Lucrător la McDonald’s, anii ’80

Salariul atunci: 2,69 $/oră

Echivalent astăzi: 7,91 $/oră

Fondatorul Amazon și-a câștigat primii bani lucrând la McDonald’s.

„În prima săptămână, un dozator de ketchup s-a blocat și a umplut bucătăria cu sos. Fiind cel mai nou, mi-au dat soluția de curățat și mi-au spus: ‘La treabă!’”, povestea Bezos.

Averea netă: 148 miliarde $

Primul job: Livrator de ziare, 1944

Salariul atunci: 175 $/lună

Echivalent astăzi: 3.121 $/lună

Al șaselea cel mai bogat om din lume și-a început cariera ca băiat de ziare pentru The Washington Post. La 15 ani economisise deja 2.000 $, din care a investit 1.200 $ într-o fermă de 40 de acri.

Mark Zuckerberg

Averea netă: 192 miliarde $

Primul job: Inginer software, 2006

Salariul atunci: 0 $ — a refuzat oferta Microsoft de 1 milion $ pentru software-ul Synapse, făcându-l open source

Încă din liceu, Zuckerberg a creat Synapse, un program de recomandări muzicale. Microsoft și AOL i-au oferit bani și joburi, dar el a ales să meargă la Harvard, unde a fondat Facebook. Cinci ani mai târziu, Microsoft a cumpărat 1,6% din companie pentru 240 milioane $.

Mark Cuban

Averea netă: 5,7 miliarde $

Primul job: Vânzări din ușă în ușă, 1970

La 12 ani, Mark Cuban vindea saci de gunoi din ușă în ușă pentru a-și cumpăra o pereche de pantofi de baschet. El spune că acea lecție timpurie de antreprenoriat i-a pus bazele succesului.

Elon Musk

Averea netă: 314 miliarde $

Primul job: Programator, 1983

Salariul atunci: 500 $ pentru jocul „Blastar”

Echivalent astăzi: 1.587 $

La doar 12 ani, Elon Musk a scris codul pentru un joc video cu temă spațială, Blastar, pe care l-a vândut unei reviste IT pentru 500 $. Recent, un inginer Google a refăcut jocul pentru computere moderne, scrie gobankinrates.com.

