Superbogații de ieri și de azi. Cum s-a schimbat rolul lor în societate

La începutul anilor 1500, se spune că un bogătaș necunoscut i-ar fi comandat lui Leonardo da Vinci să realizeze Salvator Mundi, o capodoperă ecleziastică uimitoare în care Iisus este reprezentat binecuvântând omenirea cu mâna dreaptă, în timp ce în mâna stângă ține un glob care reprezintă Pământul. Identitatea propriatarului s-a pierdut în istorie, iar faptul că da Vinci a pictat într-adevăr lucrarea este încă dezbătut de cercetători, însă astfel de comenzi erau frecvente în perioadele medievală și renascentistă: Binefăcătorii de tip Medici, inconfortabili cu potențialul păcătos al averii lor extravagante, au căutat să își compenseze vina și să își sporească prestigiul prin sponsorizarea unor lucrări magnifice de artă și arhitectură de care publicul să se bucure, scrie The Atlantic.

Lucrarea Salvator Mundi a lui Da Vinci a trecut de nenumărate ori în alte mâi de-a lungul secolelor care au urmat. Confundat cu o operă de artă relativ banală, tabloul a fost deținut de un moștenitor al coroanei scoțiene din secolul al XVII-lea, care ulterior a fost decapitat, a trecut în posesia fiului nelegitim al unui duce din secolul al XVIII-lea și apoi a lâncezit în obscuritate timp de mai bine de un secol. Un cumpărător necunoscut a achiziționat tabloul la licitație pentru 45 de lire sterline, adică echivalentrul a aproximativ 1.300 de dolari din prezent, și a ajuns în Houston. Mai târziu, tabloul a ajuns la Basil Clovis Hendry Sr., care conducea o companie de tablă din Baton Rouge, Louisiana. Apoi, în 2005, un consorțiu de artă a cumpărat tabloul pentru puțin peste 1.000 de dolari, bănuind că era mai mult decât se vedea cu ochiul liber. Anii de restaurare, curățare, cercetare și speculații au dus la un an șocant:„Salvator Mundi” era într-adevăr o lucrare pierdută a lui da Vinci.

Ce s-a întâmplat cu tabloul după aceea este o bună ilustrare a cât de puțin seamănă super-bogații de astăzi cu cei din trecut. Yves Bouvier, un negustor de artă acuzat în prezent de evaziune fiscală în valoare de 800 de milioane de dolari, a cumpărat lucrarea cu 83 de milioane de dolari, apoi a vândut-o a doua zi cu aproape 50 de milioane de dolari mai mult lui Dmitri Ribolovlev, un oligarh rus pasionat de superiahturi care, potrivit documentelor Panama, a înființat o societate fantomă pentru a ascunde bunurile din operele de artă de fosta sa soție în timpul procedurilor de divorț. În cele din urmă, într-o licitație organizată în 2017 la Christie's, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a folosit o procură puțin cunoscută pentru a achiziționa Salvator Mundi pentru 450,3 milioane de dolari, cel mai mare preț plătit pentru o singură operă de artă din istorie.

