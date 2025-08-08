Milionar ucis în timpul unei partide de vânătoare. A fost atacat de animalul pe care voia să-l împuște. „Nicio specie de pe planetă nu are o reputație mai înfricoșătoare”

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 12:45
Milionar ucis în timpul unei partide de vânătoare. A fost atacat de animalul pe care voia să-l împuște. „Nicio specie de pe planetă nu are o reputație mai înfricoșătoare”
Asher Watkins avea 52 de ani Foto: Facebook/Asher Austin Watkins

Un milionar american, pasionat de vânătoare, a fost ucis de un bivol pe care voia să-l împuște, în timpul unui safari în Africa de Sud.

Asher Watkins avea 52 de ani și era director al unei companii imobiliare din Dallas.

Bărbatul urmărea unul dintre bivolii cu coarne din provincia Limpopo, cea mai nordică provincie din Africa de Sud, atunci când a avut loc tragedia, a transmis compania Coenraad Vermaak, care a organizat safari-ul, potrivit The New York Times.

Se pare că un bivol de Cape Cod poate cântări până la 900 de kilograme, scrie pe site-ul companiei, care atenționează că bivolii pot să atace vânătorii fără să fie provocați și că „nicio specie de pe planetă nu are o reputație mai înfricoșătoare”.

De asemenea, temperamentul agresiv al bivolului de Cape Cod i-a adus porecla de „moartea neagră”.

Rănit mortal

„Asher a fost rănit mortal într-un atac brusc și neprovocat al unui bivol pe care îl urmărea împreună cu unul dintre vânătorii noștri profesioniști și unul dintre urmăritorii noștri”, a transmis Hans Vermaak, a cărui familie conduce compania de safari, într-un comunicat.

Compania nu a mai oferit și alte detalii despre incident, dar a spus că este dispusă să coopereze cu autoritățile pentru a se asigura că a respectat toate procesurile corespunzătoare.

Milionarul avea o fiică și era divorțat.

El a fost partener manager al Watkins Ranch Group, o agenție imobiliară specializată în ferme și proprietăți recreative, unele fiind listate la peste 20 de milioane de dolari.

Pe rețelele sociale ale lui Watkins apar numeroase imagini cu trofee de vânătoare obținute în diverse colțuri ale lumii.

Compania Coenraad Vermaak Safaris organizează safari-uri în țări precum Botswana, Camerun, Mozambic și Tanzania, pe lângă Africa de Sud.

Bambisana Limpopo este descrisă de companie drept un „paradis al vânătorilor”.

