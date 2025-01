Motivul pentru care un milionar american a cumpărat o casă pe malul mării în care a locuit o săptămână, apoi a demolat-o. „Totul în viață este temporar” VIDEO

Un om de afaceri a cumpărat o casă de milioane de dolari pe malul mării cu doar 200.000 de dolari, însă proprietatea a ajuns să fie demolată.

Omul de afaceri milionar Don Vaccaro din SUA a cumpărat o casă de milioane de dolari pe insula de lux Nantucket, Massachusetts, la prețul de 200.000 de dolari, însă doar șase luni mai târziu aceasta a fost demolată, deoarece eroziunea continua să distrugă linia de coastă, potrivit nypost.com.

Vaccaro și familia sa au apucat să se bucure de casa cu trei dormitoare, două băi și 1.783 de metri pătrați situată pe malul mării pentru o singură săptămână vara trecută, înainte ca proprietatea să fie demolată.

Imagini video cu casa pot fi văzute AICI.

„Abilitatea de a putea face asta a fost neprețuită”, a declarat el pentru Realtor.com.

Drumul de coastă pe care se afla cândva proprietatea a fost afectat de eroziune, ceea ce a dus la reduceri drastice ale prețurilor și la o serie de proprietăți care au fost demolate de-a lungul anilor.

În cazul lui Vaccaro, autoritățile au ordonat nivelarea casei după ce au constatat că, în șase luni, proprietatea a pierdut până la 6 metri de teren din cauza eroziunii, permițând oceanului să se apropie la mai puțin de 5 metri de structura principală.

Ads

Apoi, în urmă cu o săptămână, Vaccaro a angajat o echipă de demolare pentru a-și distruge proprietatea, existând riscul ca aceasta să se prăbușească în ocean.

„Pierderea totală netă a fost de aproximativ 400.000 de dolari. Acesta a fost cel mai rău scenariu”, a declarat bărbatul.

Vaccaro este un investitor cu experiență care deține de un deceniu o casă învecinată la 26 Sheep Pond Road, așa că era conștient de șansele ca ultima sa proprietate să fie în pericol.

„Există un argument valid că, imediat după ce am cumpărat casa, a existat o șansă rezonabilă ca eu să fi putut să schimb imediat casa pentru aproximativ 500.000 de dolari”, a explicat Vaccaro. „Deci totul a fost un risc calculat. Am intrat în tranzacție știind care erau riscurile și am fost dispus să mi le asum.”

Casa pe care Vaccaro a cumpărat-o pentru 200.000 de dolari vara trecută a fost evaluată la un moment dat la puțin sub 2 milioane de dolari. La momentul respectiv, el a declarat pentru Nantucket Current că proprietatea „nu poate rezista mai mult de șase luni”.

Ads

„Inevitabil, oceanul va câștiga. Casa este doar temporară, totul în viață este temporar.”

La începutul lunii ianuarie, orașul a decis că proprietatea lui Vaccaro, deși încă stabilă și neafectată în mod activ de eroziune, trebuie să fie nivelată din motive de siguranță. Proprietarul a declarat că ar fi putut să se opună ordinului, dar a ales să se conformeze.

„O parte din decizia de a mă conforma ordinului orașului s-a bazat pe principiile mele morale și pe respectul față de proprietarii și ocupanții cu normă întreagă pe termen lung ai caselor din Nantucket”, a declarat Vaccaro.

Nantucket, o insulă situată în largul Cape Cod, unde locuiesc puțin peste 14.000 de persoane pe tot parcursul anului, este de generații o destinație de vacanță populară pentru cei foarte bogați, ceea ce i-a adus porecla de „insula miliardarilor”.

Cu toate acestea, unele părți ale enclavei pitorești, frecventate de oameni precum Bill Gates și Warren Buffett, sunt afectate de mult timp de o eroziune severă și amenințate de creșterea nivelului mării, care a avut un efect devastator asupra valorii proprietăților.

Ads