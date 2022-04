Polițiștii și procurorii din Ilfov au descins luni, 11 aprilie, în vila din Pipera a lui Tristan Tate, după ce, împreună cu fratele său, Andrew “Cobra” Tate, ar fi sechestrat o americancă și o româncă ce urmau să fie exploatate sexual.

Oficiali ai Ambasadei SUA la București au alertat poliția că o americancă în vârstă de 21 de ani este sechestrată în imobilul respectiv.

În vila din Pipera, oamenii legii au descoperit un studio de videochat.

Fost luptător britanic, Tristan Tate s-a stabilit în România în urmă cu câțiva ani, împreună cu fratele său.

Potrivit stirileprotv.ro, cei doi frați ar fi moștenit de la tatăl lor un hotel în Thailanda și ar fi strâns o avere importantă, de nivelul milioanelor de euro.

În România, Tristan Tate a devenit rapid un personaj controversat al lumii mondene.

Alexandra Stan, Bianca Drăgușanu și Lidia Buble s-au numărat printre vedetele cu care britanicul a avut relații.

DIICOT a extins urmărirea penală

DIICOT a anunţat marţi, 12 aprilie, că a extins urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi viol, în cazul tinerei cu cetăţenie americană, sechestrată într-un imobil din oraşul Voluntari.

"La data de 11.04.2022, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a dispus declinarea în favoarea DIICOT - Structura Centrală într-o cauză în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. La data de 11.04.2022, procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi viol.

În cauză au fost efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea percheziţii domiciliare la două imobile din judeţul Ilfov, fiind ridicate bunuri de interes pentru soluţionarea cauzei. Procurorii DIICOT au audiat în cursul nopţii de 11/12.04.2022 mai mulţi martori în vederea lămuririi situaţiei de fapt.

Cercetările sunt continuate de către DIICOT cu sprijinul BCCO Bucureşti, urmărirea penală desfăşurându-se in rem", spune DIICOT într-un comunicat remis marţi.

Luni seara, un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatică din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti a sesizat IPJ Ilfov cu privire la faptul că într-un imobil din Voluntari a fost sechestrată o tânără cu cetăţenie americană, în vârstă de 21 de ani.

Poliţiştii au descins la imobilul respectiv, unde au găsit tânăra de 21 de ani, dar şi o altă fată româncă.

Potrivit unor surse judiciare, imobilul aparţine unor britanici stabiliţi în România, fraţii Tristan şi Andrew Tate, ultimul fiind un fost luptător de kickboxing. Aceştia au fost ridicaţi de poliţişti şi duşi la sediul DIICOT pentru audieri, după care au fost eliberaţi.

La momentul descinderilor, tânăra româncă şi-a chemat mama în ajutor.

"M-a sunat ea şi mi-a spus şi eu am venit aici. E un copil extraordinar de cuminte, nu mi-a făcut niciodată probleme. Mi-a spus că se duce la un suc cu o fată, dar ea cred că de fapt a venit aici la ăsta. Eu am văzut-o că are figură dubioasă şi nu mi-a plăcut. Din fotografie mi-am dat seama că nu e lucru curat. Cred că de aia a şi racolat-o. Că ăia e d-ăia care racolează. Zice că îl cunoaşte de o lună de zile", le-a spus mama tinerei jurnaliştilor.

