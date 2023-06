Milionara de la loto a dat buzna în primul supermarket, alături de iubit. Ce accesoriu intim și-a cumpărat la promoție FOTO

Loteria Română a anunţat că s-a câştigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 10 milioane de euro. Biletul, în valoare de aproape 500 de lei, a fost jucat la o agenţie din Bucureşti.

”La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 25.06.2023, s-a câştigat la categoria I cel mai mare premiu din istoria acestui joc în valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 76-081 din Bucureşti, Sectorul 6”, a precizat Loteria Română.

Românca norocoasă are în jur de 40 de ani și este de părere că banii câștigați trebuie investiți. Ea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga. Așa cum am crezut și în șansa mea. Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră. Așa am procedat și eu și am reușit", este mesajul pe care câștigătoarea l-a transmis tuturor jucătorilor la loto.

Conform Cancan.ro, care a prezentat fotografii exclusive, proaspăta milionară și iubitul acesteia s-au prezentat cât s-a putut de repede pentru revendicarea premiului.

Apoi, potrivit aceleaiși surse, cei doi s-au dus la o benzinărie pentru a alimenta mașina Mercedes din 2005, după care au dat buzna în primul supermarket ieșit în cale, de unde au făcut cumpărături masive, printre produse aflându-se și hârtie igienică la promoție.

Ads